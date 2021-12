Brasileño pasó dos años preso por la muerte de su propio hijo. Era inocente

Policiales

Dorgival José da Silva Junior, un trabajador de la construcción de 24 años, fue encarcelado durante dos años y catorce días después de ser acusado de matar a su propio hijo, un bebé de ocho meses, en octubre de 2019. Sin embargo, el hombre fue absuelto el día 18 del presente mes, ya que la Corte reconoció que no existen pruebas que lo incriminen.

El caso tuvo lugar en Petrolina, en el interior de Pernambuco, donde Douglas Ravi, el bebé, vivía con su padre, su madre y su hermano gemelo.

“Cuando nos despertamos y fuimos a hacer la leche de los niños, notamos que uno de nuestros hijos no respiraba. Llamamos al SAMU (servicio de emergencia) para averiguar qué había sucedido. Llegó el Samu, vio al niño y, lamentablemente, no había nada más que hacer ”, declaró Dorgival al portal de noticias G1.

Según el abogado defensor, Marcílio Rubens, la pericia técnica realizada entonces determinó que el bebé había muerto por “asfixia directa”.

“Los indicios primarios fueron la presencia de sangre humana en una camisa que usó Dorgival, el día antes de la muerte del bebé. Esa prenda fue localizada por los forenses y, tras comprobar que la sangre pertenecía al bebé, se supuso que el padre habría cometido el delito. Como resultado, se determinó su detención”, explicó el abogado.

Sin embargo, el Ministerio Público solicitó, durante el juicio, la absolución de Dorgival, por entender que no existían pruebas suficientes para condenarlo. La defensa alegó que la muerte de Douglas no había producido por estrangulamiento y también que el padre no podía ser el autor de ningún tipo de violencia contra su hijo.

Al final, una pericia forense privada demostró que Douglas Ravi murió después de atragantarse con su propio vómito.

"Lo que contribuyó mucho [...] fue el sacrificio económico que hizo la familia, que es una familia sencilla, pero que no dudó en pagar por un peritaje particular, para ir en busca de otras pruebas. Este esfuerzo posibilitó una contraprueba en relación a la prueba inicialmente producida y el cuestionamiento sobre esta, demostrando que existían fallas investigativas ”, declaró Rubens.