Brasil: comentario racista sobre el pelo de una mujer generó disturbios en el metro. VIDEO

Internacionales

La policía brasileña debió intervenir en la tarde del lunes para disolver un violento incidente en la estación Ana Rosa, de la línea 1-Azul del metro de São Paulo. La disputa había comenzado minutos antes dentro de un vagón, y se trasladó a los andenes cuando la formación llegó a la parada.

En un video grabado a boro del metro, se ve cómo una mujer rubia -identificada como Agnes Vajda- se dirige a otra pasajera y le dice: “cuidado con ese cabello, para no pasar enfermedades”. La destinataria del comentario era Welica Ribeiro, una pasajera de piel negra y cabello en motas.

Las palabras de Vajda generaron reacciones de rechazo entre los presentes, y algunos pasajeros comenzaron a grabar con sus celulares para dejar constancia de que se estaba produciendo un acto de injuria racial.

“No puedes hablarle así”, replica un joven “Solo dije que tiene que cuidarse el cabello, o podría transmitir alguna enfermedad”, insistió Vajda.

Cuando el metro llego a la mencionada estación se produjo un incidente, ya que varios pasajeros retuvieron a la autora de la injuria para que no se marchara, mientras otros reclamaban presencia policial. Los disturbios cesaron cuando los uniformados se llevaron a Vajda una habitación del cuartelillo policial que funciona en la misma estación. En cuanto a las personas que deseaban declarar acerca de lo ocurrido, fueron remitidas a la comisaría 27ª de São Paulo, donde les tomaron la denuncia.

Vajda prestó declaración y quedó en libertad en la madrugada del martes, pero el caso sigue abierto.

En la noche del lunes, Ribeiro fue entrevistada por la televisora local Bandeirantes.

“Subí al metro, me senté y a mi lado había una señora que de repente se dio la vuelta y me dijo que tuviera cuidado con mi cabello porque estaba pegado a su cara y podía contagiarle enfermedades. Lo repitió un par de veces", dijo entre lágrimas.

Samuel Lopes, uno de los testigos, también dialogó con el canal

“Ella (Vajda) le dijo ‘¿puedes sacar el pelo de aquí, me está tocando y me puede dar una enfermedad'. Ella (Ribeiro) estaba en shock, no entendía, nadie espera escuchar este tipo de cosas”, contó.

Polícia investiga caso de racismo em estação de metrô de SP: ‘Falou que eu podia passar doença para ela’. Veja o vídeo: https://t.co/L2qZRc0nx1 #JG pic.twitter.com/EosrQrFrdf — Jornal da Globo (@JornalDaGlobo) May 3, 2022