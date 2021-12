Botana presentó nueve proyectos para reformar mercado y bajar precio de combustibles

Política

Montevideo Portal

El senador del Partido Nacional Sergio Botana presentó este martes en el Parlamento nueve diferentes proyectos de ley con el fin de impulsar cambios en el mercado de los combustibles.

El legislador explicó que las iniciativas contienen aspectos vinculados al sector del cemento, el supergás y también ataca los componentes en los costos de los combustibles en líneas generales.

Según dijo Botana a Montevideo Portal, en los distintos proyectos trabajó un equipo técnico compuesto los empresarios del sector César Perrone, el contador Juan Andrés Bruno y el abogado especialista en combustibles Rodrigo Castillo, entre otros.

El legislador dijo en conferencia de prensa que “son ocho proyectos con el objetivo de lograr una rebaja en los combustibles”.

Lo presentado por Botana consiste en fijar un precio de referencia para el tanque de La Tablada, que deberá ser equivalente al de paridad de importación más los costos de introducción.

“Es el máximo que se tomará como base la fijación del precio final de los combustibles. Es decir, no desmonopolizamos, pero no permitiremos que Ancap le pase sus ineficiencias al consumidor”, explicó el senador sobre esa iniciativa en particular.

Con respecto a la participación de Ancap en el negocio del cemento portland, la iniciativa del exintendente de Cerro Largo apunta a “eliminar el subsidio indirecto a la actividad del portland de Ancap a través del factor ‘X’ en los precios de los combustibles”.

Botana plantea en ese proyecto que Ancap se desprenda “de sus negocios en cemento en un plazo perentorio de un año”, “bajo ciertas condiciones que minimicen los costos sociales”.

Envasado y distribución del supergás

Otro de los puntos que toca uno de los documentos presentados por Botana trata sobre el envasado y la distribución del supergás.

El proyecto, en su artículo 1, encomienda a Ancap a licitar sus plantas de envasado luego de finalizado los contratos vigentes y se explicita en el 2 que “la distribución de supergás sea liberada totalmente para todo participante que cumpla con las condiciones de la Ursea”, organismo que deberá calcular y publicar el subsidio indirecto en cada kilo de GLP.

En este sentido, Botana plantea que el costo de ese subsidio sea asumido por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en lugar de por Ancap.

En el proyecto se explica que existen dos tipos de subsidio en el GLP: los focalizados que brindan un 15% de descuento en el precio de la garrafa de 13 kilos para determinados hogares beneficiarios (no se incluye en el proyecto) y los subsidios indirectos o no focalizados en los que existe un subsidio explícito en el precio del kilo del supergás.

“En cuanto al subsidio no focalizado se trata de un subsidio a la oferta cruzado, esto es, se financia con otros productos de Ancap (gasoil y naftas). Entre 2015 y 2019 el monto de subsidio indirecto totalizó US$ 168 millones”, señala el documento, que asegura que los subsidios deben ser “transparentes, directos, dirigidos a un público objetivo y monitoreados en el tiempo”.

Distribución de combustibles e impuestos

En relación a la distribución de combustibles, se plantea que Ancap se retire después de la distribución primaria, debido a que “en Uruguay la distribución secundaria es costosa y las normas no apuntan a la eficiencia”.

“Los fletes son pagos por Ancap por lo que le distribuidor no tiene los incentivos necesarios para optimizar la distribución ni invertir en almacenamiento intermedio para lograr mejores costos de transporte”, argumentó Botana en la exposición de motivos.

El senador también propone dentro de los proyectos modificar el impuesto al gasoil actual, eliminando el IVA y sustituyéndolo por un impuesto específico de $ 2 por litro.

Según Botana, esta medida no afecta la recaudación impositiva, pero abarata el precio de ese combustible.

Botana también planteó eliminar la tasa de inflamables de Montevideo y que se anule por ley la posibilidad de poner nuevos impuestos a los combustibles.

Aranceles a medios electrónicos

El noveno proyecto presentado por Botana en la jornada de este martes ataca los aranceles de los medios de pago electrónico, un reclamo de larga data de los estacioneros.

El documento consta de dos artículos. El primero establece límites dependiendo el instrumento de dinero electrónico utilizado.

“Para el caso de las tarjetas de débito o de dinero electrónicos, el limite será de 0,4%y para el caso de las tarjetas de crédito será de 1,5%. Para los sectores de actividad que no tengan precios tarifados o restricciones legales para el uso de efectivo se establece un límite progresivo hasta el año 2024”, apunta el proyecto, que agrega que “a los comercios no se les podrá cobrar ningún otro costo más que el arancel”.

Montevideo Portal