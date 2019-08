Bonomi defendió mejoras en sistema carcelario y criticó penas muy leves a delitos graves

Política

Durante su visita a la cárcel de Punta Rieles, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, puntualizó que la reestructura de la antigua Dirección de Cárceles generó una unidad que ejecuta una sola línea estratégica de funcionamiento, destacó la casi eliminación del hacinamiento, así como de la inequidad y corrupción que, señaló, eran naturales al sistema penitenciario. También ponderó el nuevo rol de la Guardia Republicana.

Como principales logros para mejorar la situación de cárceles desde 2010, detalló la ley de humanización y modernización del sistema, la ley que creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, el acuerdo interpartidario para que las cárceles no sean gestionadas por el Ministerio del Interior y el ingreso de operadores penitenciarios civiles.

También mencionó la división en cinco unidades independiente del ex Comcar, la creación del Centro de Formación Penitenciario para formar personal en gestión penitenciaria, el acceso a la salud por parte de internos mediante policlínicas de atención inmediata, la conformación de los estándares de seguridad en máxima, media y mínima, la construcción del Polo Industrial en Santiago Vázquez y la construcción de ocho nuevas unidades, así como la remodelación de otras cuatro.

Sobre el último punto, recordó la construcción de Cerro Carancho en Rivera, Las Rosas en Maldonado, las unidades de Rocha y Lavalleja, la de madres que viven con sus hijos en Montevideo y la de Punta de Rieles.

Además subrayó el cierre de la unidad denominada Las Latas, y el de la ex cárcel de Mujeres, "Cabildo", el traslado de la cárcel de la Jefatura de Lavalleja a Campanero y cierre y traslado en Rocha y Rivera, la nueva cárcel en Soriano la de Rocha, y el cierre de la Cárcel Central de la Jefatura de Montevideo, como otros logros de los gobiernos de izquierda.

"En 2010 había 6.581 plazas y se incorporaron 6.923 plazas más, de las cuales 5.316 son nuevas y el resto reconstruidas. Hoy todas las cárceles están bajo la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que unifica el sistema penitenciario y permite ir alcanzando los estándares internacionales", añadió el secretario de Estado en declaraciones recogidas por la Secretaría de Comunicación Institucional.

En relación a los niveles laborales, señaló que representan el 36 % de la población total penal y que 42 % es el porcentaje de quienes estudian, según datos a mayo de 2019. En 2010, menos del 1 % mantenía una actividad laboral.

Bonomi recorrió el centro penitenciario acompañado por las autoridades de la cartera, el subsecretario Jorge Vázquez, y el director de la secretaría general del Ministerio, Federico Laca.

Durante la recorrida, hizo comentarios acerca de las condenas que reciben los delincuentes y cómo eso influye negativamente en el trabajo de rehabilitación.

"Al cierre de mayo, de 481 ingresos a cárceles que se dieron en la zona metropolitana, 109 tuvieron prisión preventiva, 280 fueron condenados y 69 tuvieron sanciones mixtas, con prisión efectiva y libertad vigilada. De los 280 condenados, solo 33 recibieron una condena de más de tres años, y 139 condenas de hasta 3 meses", dijo en declaraciones recogidas por el noticiero Informe nacional, de Radio Uruguay.

"Algunos de esos condenados no cometieron delitos leves, sino muy graves, y no recibieron más de tres años de condena", señaló el jerarca.

"Esta realidad -y ese es el problema- nos obliga a ajustar los programas de tratamiento en el proceso de intervención, dado que ya no podemos pensar en proceso a largo plazo. Y hay situaciones donde el deterioro es tan grande que no se arregla en dos años", finalizó.