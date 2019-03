Bonomi aseguró que hubo cerca de 400 homicidios en 2018, un aumento de 70%

Política

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se refirió esta mañana a las cifras de delitos en el 2018, luego de que algunos medios adelantaran cifras de los registros.

En conversación con Emiliano Cotelo en el programa En Perspectiva, el ministro dijo que hay que analizar cómo y por qué se producen los delitos. "Hay gente que cree que el delito se comete por inacción de la Policía. Me pregunto qué hubiera pasado en el país si no se hubieran hecho los cambios de la Policía. Lo que determina el aumento de los delitos es la voluntad de un sector de la sociedad de volcarse a los delitos y eso no lo cambia la Policía, que solo puede contener", opinó.

Además, si bien admitió que hay que hay cosas para corregir en el trabajo de la Policía, cargó las tintas nuevamente en el funcionamiento del nuevo Código penal. "Estoy seguro de que no ser por la aprobación del código nuevo en noviembre de 2017 hoy tendríamos una baja de las rapiñas superior al 20% y eso tiene que ver. Veníamos con una baja del 13 % respecto al comienzo del período hasta que empezó a funcionar el Código. Es clarísimo. Llevó a que en poco más de cuatro o cinco meses la cantidad de personas privadas de libertad disminuyó en 1400. O sea, delincuentes no fueron a la cárcel y siguieron delinquiendo", dijo.

Opinó que una reforma era imprescindible pero que uno de los grandes problemas creados fue el del juicio abreviado. "Pese a que la rapiña tiene un mínimo de cuatro años de rapiña, con el acuerdo salía en pocos meses", remarcó.

"Soy optimista sobre las cifras de este año", dijo Bonomi sobre lo ocurrido hasta ahora en 2019. Telenoche 4 adelantó que hubo más de 400 homicidios y 22.000 rapiñas en el 2018, lo que implica un crecimiento de 70 % en los homicidios y un 13% de rapiñas. El ministro dijo que no puede confirmar esos números, "porque son trascendidos", pero sí se refirió a los homicidios.

"Se hablaba de 382 homicidios por parte de la oposición. Creo que se acerca más a los 400", reconoció Bonomi. "Los homicidios por robo no aumentan, aumentan los homicidios por conflicto entre delincuentes (...) El otro número que preocupa es el del homicidio dentro de la familia, porque indica qué nos está pasando como sociedad. Este aumento de los homicidios no pone en riesgo a todos por igual", explicó.