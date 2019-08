Bonomi": Que digan que Uruguay es el nuevo hub de drogas es un disparate"

Política

"El centro mundial es donde se produce la droga y en Uruguay no se produce", dijo el ministro, que también se refirió a la controversia con la embajada de EEUU.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, fue el entrevistado central hoy en Informativo Sarandí, en una nota en la que habló tanto de inseguridad como del narcotráfico en el país y los cambios en las cárceles.

Cuando se le preguntó por la promesa de baja de rapiñas del 30%, que hizo Tabaré Vázquez, explicó nuevamente los efectos del nuevo Código de Proceso el año pasado. "Hoy tenemos más o menos la misma cantidad de personas privadas de libertad que en octubre y empezó una baja interesante. No vamos a llegar a lo que dijo el presidente y que nosotros le dijimos que era posible", anunció.

También hizo "autocrítica" por haber creído que el nuevo Código de Proceso podía funcionar a mitad de Gobierno. "Tendría que haberse aprobado y comenzar a funcionar con el nuevo Gobierno, nos marcó mucho. Ahora se ajustó y funciona mejor, ayudó en cosas importantes", dijo.

Con respecto a las últimas incautaciones de droga, Bonomi comentó que uno de los objetivos en la lucha contra la droga (antes del Frente Amplio y en sus primeros años) fue cortar la posibilidad que desde Uruguay saliera droga al exterior, aunque nuestro país era "y es una vía alternativa" en la distribución de droga. Eso "generó un problema en el consumo interno, sobre todo con la prevalencia de la pasta base".

"Eso hizo que se controlara más el mercado interno. La propia DEA se retira de Uruguay porque entiende que Uruguay no es el problema. Ahora salió que es el nuevo hub de la droga. Eso es un disparate. El centro mundial es donde se produce la droga y en Uruguay no se produce. Y se distribuye sobre todo desde donde se produce", apuntó.

"En Colombia aumenta la producción de drogas, lo mismo en México, Perú y Bolivia. Decir eso de Uruguay, que no produce droga más que la marihuana legal, está mal", insistió.

Aseguró que "se caracteriza mal el problema y como lo caracterizan mal no lo solucionan". "El problema es producción, mercado y distribución. La DEA combate la producción y el tráfico, no el mercado, porque el principal mercado es Europa y Estados Unidos. Permiten algunas cosas y no las combaten en serio", dijo.

Sobre el cargamento encontrado en Alemania, manifestó: "Vamos a ver dónde fue violado el precinto del contenedor. Es un envío. Hay una cantidad de envíos en que se modifica el precinto en otro lado, y son muchos más esos que este. Apuntan a Uruguay y siguen cambiando los precintos en Santos y Cabo Verde, así no van a solucionar el problema".

Le preguntaron también por la advertencia de la embajada estadounidense por un aumento de criminalidad en Uruguay: "Yo todos los años me manejo con las 50 ciudades más peligrosas del mundo. No hay ninguna uruguaya y hay seis o siete de Estados Unidos", dijo. "Los delitos contra turistas son ínfimos en Uruguay", agregó Bonomi.

Sobre las críticas y los pedidos de renuncia, comentó que a esta altura la frase "Renunciá Bonomi" ya se toma en broma. "Algún día mis nietos me van a decir: me bajaron la nota en la escuela, renunciá Bonomi", afirmó.