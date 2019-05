Bonomi: “No voy a seguir en el ministerio” en un futuro gobierno

Política

"Si alguien de mi partido me planteara seguir, lo rechazaría. Y si me lo propone alguien de la oposición, con más razón le digo que no digo que no: no voy a seguir en el ministerio", dijo el titular de Interior acerca de una posible continuidad de su gestión en un futuro gobierno.

Sin embargo, el jerarca aseguró que dentro del actual gobierno, permanecerá en el cargo.

"Voy a hacer campaña, pero no voy a salir del ministerio", ya que "Tabaré Vázquez habilita para hacer las dos cosas", expresó en declaraciones citadas por el noticiero Informe Nacional, de Radio Uruguay.

"Voy a seguir hasta que termine o hasta que el presidente me saque, pero no voy a salir para hacer campaña", remarcó.

En otro orden de cosas, el secretario de estado se refirió a la labor del actual comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit.

"Yo con Garcé (predecesor de Petit) tenía diferencias ideológicas y políticas mucho más fuertes que con Petit, pero Garcé se ajustaba a su trabajo. Petit tiene buenas intenciones pero ubica mal cuál es su trabajo", criticó.

Según Bonomi, el actual comisionado "hace más un trabajo de periodista: cuando encuentra un problema lo transforma en una nota periodística o algo que va a terminar en la prensa, en lugar de solucionarlo".

A modo de ejemplo, señaló que días atrás "Presentó una solicitud de abeas corpus para sacar a 140 presos que están en mala situación. Nosotros tenemos un plan global para sacar a esos 140 y a muchos más de esa situación. El comisionado parlamentario cree que si sale el abeas corpus nos darán recursos para hacer lo que él cree que hay que hacer, cuando en realidad lo que ocurrirá es que habrá que redireccionar recursos que teníamos previstos para esa solución global, hacia un problema que se generó en un módulo de alta seguridad" cuyos internos "lo rompieron todo".

"Nosotros tenemos que arreglar el módulo, pero también hicimos una denuncia contra los que lo rompieron, y la Justicia no contestó", aseguró.

