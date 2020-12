Bomberos trabajan para extinguir un incendio en Ocean Park: está controlado

Policiales

El vocero de Bomberos manifestó que el fuego afectó aproximadamente a cuatro hectáreas, pero a ninguna casa. No hay personas lesionadas.

Montevideo Portal

Los bomberos trabajan para lograr la extinción de un incendio en el balneario Ocean Park, cercano a Punta del Este. Según informó el semanario La Prensa y confirmó Montevideo Portal en diálogo con el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez, el fuego afectó a unas cuatro hectáreas.

No obstante, el fuego solo alcanzó a vegetación de baja altura, no afectó a ninguna casa y no hay lesionados.

Actualmente el fuego está controlado, pero no extinguido, por lo que los bomberos continúan su trabajo para evitar que el viento dificulte la situación.

Trabajan en la zona efectivos del destacamento de Piriápolis y de Maldonado. En total hay tres vehículos de extinción y un camión cisterna.

Montevideo Portal