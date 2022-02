Bomberos investiga el origen del incendio en restaurante y hotel de Francis Mallman

Locales

El pasado domingo el restaurante y hotel del chef y empresario argentino Francis Mallman, ubicado en Pueblo Garzón, en Maldonado, sufrió un incendio, según informaron los medios locales. En el lugar trabajaron bomberos del destacamento de San Carlos, quienes lograron sofocar el foco ígneo con rapidez y que continuó posteriormente con tareas de enfriamiento.

Fm Gente informa que el origen del fuego aún se desconoce, pero que existe una hipótesis de que se habría generado un cortocircuito en la lavandería, aunque todavía no se pudo confirmar. Asimismo, hasta el momento no hay una evaluación de los daños y no hubo personas lesionadas.

El chef argentino se expresó a través de su cuenta de Instagram sobre el hecho, donde lamentó lo sucedido y agradeció a todos por los mensajes que le llegaron. “No sé cuándo volveremos, pero estamos bien y estaremos mejor”, escribió. Además, en otro posteo, dijo que hoy está “lejos”, en la Patagonia, donde preparó un almuerzo como un “sentido homenaje” al establecimiento, que le dio “20 años de ilusión”.

“Hoy, por momentos, en silencio, bebí, comí y fumé —abrazando cada sol y sombra de mis memorias— durante una larguísima sobremesa, recordando a los miles de clientes que pasaron por sus puertas. Con tristeza, cariño y esperanza abrazamos la adversidad. Que está mesa sea un símbolo de la alegría de compartir y hablar. Muchas gracias a todos los que sienten como nosotros está pérdida. Volveremos, en silencio quizás, pero despacio volveremos”, agregó.

Además de Bomberos, en el lugar los funcionarios y vecinos de la zona se hicieron presentes en el lugar y colaboraron con los trabajadores del fuego para apagar el incendio. La información extraoficial señala que la afección principal fue en un pequeño hotel contiguo al restaurante.