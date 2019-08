Bombero español le cierra la boca a una publicación xenófoba y las redes lo aplauden

Curiosidades

"Algo falla en España cuando bomberos exhaustos del incendio de Gran Canaria duermen en la calle porque no se les paga un hotel, pero el gobierno si es capaz de gastar 1.000.000 € en mandar al buque Audaz de la armada y dotación de 62 personas a Lampedusa para traer inmigrantes", se despachaba en Facebook la cuenta Orgullo Nacional España, un página perteneciente a un blog de contenido ultranacionalista y en el que -como resulta evidente- la inmigración no bien vista, por decir lo menos.



La publicación acumuló numerosas interacciones en la red y llegó a ojos de uno de los bomberos que trabajan en la extinción de los incendios forestales en la isla. El soldado del fuego no pudo contenerse y le propinó una réplica de nocaut.



"Soy cabo de bomberos de Gran Canaria. Los que están descansando ahí son mis compañeros de Fuerteventura. Estamos exhaustos. Descansamos ahí, porque en primera línea no entra nadie más que nosotros. Así es y así debe ser. En mis vacaciones y con mi dinero, embarco para tratar de salvar a personas que se están ahogando por personas como tú. Me parece tan oportunista y despreciable tu mensaje que, agotado como estoy, me veo en la obligación de responderte. Incluso trataría, de salvar tu vida si te viese en peligro. Incluso a ti", escribió Jorge Luis González, el bombero en cuestión.



Afortunadamente, en esta ocasión ocurrió lo inverso a lo que suele ser regla, y la aclaración virtuosa obtuvo mayor repercusión que la insidiosa publicación original.

Para González, el dilema planteado por la publicación no tiene ningún sentido. "Esa idea lanza un mensaje xenófobo. Ambas cosas son compatibles. Yo las hago. España tendría todavía más recursos para las dos si los políticos dejaran de robar", dio en declaraciones telefónicas al periódico matritense El País.



El bombero explicó que, en situaciones como las de los incendios en Canarias, es común y necesario descansar en el suelo en vez de hacerlo en una cama, algo que se ha visto en varios países.

La intención de González era la de evitar "que se usara con fines oportunistas y despreciables" a los bomberos que llevan días trabajando sin descanso en Gran Canaria. "La idea de dormir en un hotel no tiene sentido. Es habitual que descansemos tumbados en la acera cuando vivimos situaciones así. En este caso, no hay infraestructuras cerca y nadie puede acudir a montar un campamento improvisado, porque solo los bomberos tenemos acceso a esa zona", narró al citado medio.

Montevideo Portal