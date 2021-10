Bolsonaro veta distribución gratuita de toallas íntimas a estudiantes y mujeres pobres

Internacionales

Dice que no

En una decisión publicada en el Diario Oficial de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro vetó la distribución gratuita de toallas higiénicas femeninas a estudiantes de bajos recursos y mujeres vulnerables. El argumento a favor del veto fue que el texto de la propuesta no establecía la fuente de financiación.

El proyecto de ley de salud menstrual, que preveía la creación del Programa de Protección y Promoción de la Salud Menstrual, salió de la Cámara de Diputados y fue aprobado por el Senado el 14 de setiembre. También fue aprobado por el presidente, con excepción de los artículos 1 y 3, que, respectivamente, trataban de la distribución gratuita de tampones y toallas, y de cuáles serían las mujeres beneficiarias.

Según el portal de noticias G1, la propuesta tenía como objetivo brindar los ítems para estudiantes de bajos ingresos matriculados en el sistema escolar público, además de presidiarias y mujeres sin hogar o en extrema vulnerabilidad.

También se vetó el apartado que incluía toallas sanitarias en las canastas básicas distribuidas por el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Según el citado medio, el texto disponía que el dinero debería provenir de recursos asignados por el gobierno al Sistema Único de Salud (SUS), salvo en el caso de las reclusas, los fondos deberían ser aportados por el Fondo Nacional Penitenciario.

El mandatario, sin embargo, declaró que la lista de medicamentos considerados esenciales no incluye toallas sanitarias y también afirmó que el proyecto no cumplía con el principio de universalidad del sistema único de salud, ya que estaba dirigido a mujeres específicas. Bolsonaro también argumentó que la ley que trata del Fondo Nacional Penitenciario no prevé el uso de recursos para este fin.