Bolivia convocó a su embajador en Argentina luego que Milei negara el fallido golpe

Internacionales

Bolivia llamó este lunes a consultas a su embajador en Argentina, en rechazo a una declaración del gobierno de Javier Milei, en la que calificó como una “falsa denuncia” el fallido golpe de Estado contra el presidente Luis Arce.

“Se convocó en consulta a nuestro embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina, Ramiro Tapia, para que se haga presente en la sede de gobierno”, anunció la ministra y portavoz de la presidencia, María Nela Prada, en un pronunciamiento ante los medios.

Simultáneamente, la cancillería boliviana citó al embajador argentino en La Paz, Marcelo Massoni, para expresarle su “rechazo enérgico por las declaraciones” de la oficina del presidente Milei, añadió también la ministra interina de Relaciones Exteriores.

Más temprano, su despacho había reprobado las “inamistosas y temerarias” afirmaciones que emitió en un comunicado la oficina de Milei en el que dio por “confirmada como fraudulenta” la denuncia de Arce por al alzamiento armado del pasado 26 de junio.

Según la cancillería boliviana, “las desinformadas y tendenciosas aseveraciones” sobre la “inexistencia de un golpe de Estado” fallido representan “un exceso y un negacionismo inaceptable”.

El gobierno boliviano invita a “informarse y actuar en el marco de los principios de respeto a la soberanía y no intervención en asuntos internos de otros estados”, añadió la cancillería.

La administración de Milei, que mantiene tensas relaciones con los gobiernos de izquierda de la región, se desmarcó del respaldo internacional que recibió Arce ante la sublevación militar de los excomandantes de las Fuerzas Armadas, a la cabeza del general Juan José Zúñiga, exjefe del ejército.

Zúñiga lideró las tropas que asediaron con tanques por varias horas el palacio presidencial, antes de replegarse.

El general y los otros mandos fueron detenidos junto a otros 18 militares activos, en retiro y civiles acusados de intentar derrocar al presidente Arce.

Sin embargo, la versión oficial comenzó a ser cuestionada después de que Zúñiga, al momento de su captura, afirmara que actuó por pedido de Arce para aumentar su popularidad, lo que ha sido desmentido por el presidente boliviano.

Este martes, Milei escribió en su cuenta de Twitter una lista de acciones que comete “el perfecto dinosaurio idiota”.

“Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error, me critica por dejar su estupidez a la vista. [Y] luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y su apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia) se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista)”, expresó el mandatario argentino.

“Así son estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que además son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos... Si hubiéramos hecho las cosas como éste gran dinosaurio idiota decía, LLA hubiera perdido. No le hicimos caso y ganamos y como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta. Son parte del fracaso argentino...”, dijo, contra sus opositores.

EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA

1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato;

2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista;

3. Luego de las… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024

El domingo, el expresidente Evo Morales acusó a Arce, su antiguo aliado, de haberle mentido “al mundo” con un “autogolpe”, lo que aumentó la grieta entre los “evistas” y los “arcistas”, las dos facciones que dominan el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

“El presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe. Frente a esa realidad, debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada y agradecer por su solidaridad con nuestro país. Es importante que una investigación completa e independiente demuestre la verdad de este hecho”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

AFP