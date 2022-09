Bianchi le salió al cruce a una Ripoll embanderada con la ocupación de su hija por reforma

La presidenta de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, criticó a través de las redes sociales a las autoridades de la educación por la reforma que llevan adelante, que actualmente genera un conflicto con los gremios de docentes y estudiantes.

“Mucha reforma de la educación en el discurso, pero no tienen ni lo básico en los liceos”, comentó la dirigenta sindical, al tiempo que acusó a la administración actual de “no querer escuchar”.

“Dice que dialoga, pero no lo hace. Estudiantes que toman medidas para poder estudiar en las condiciones que merecen. En todos los liceos igual...”, escribió en su cuenta de Twitter, y posteó tres imágenes del gremio estudiantil del Liceo 26, que integra su hija.

En las fotos se puede ver que los estudiantes explicaron por qué ocuparon el 1º de setiembre el centro educativo, qué es lo que piden y qué hicieron las autoridades ante sus pedidos. Entre otras cosas, la publicación menciona que se ocupó el liceo para mejorar la situación edilicia, en esta oportunidad, “arreglando, limpiando y lijando los bancos más dañados”.

