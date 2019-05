Bergara sobre UPM 2: "Es positivo. Ya tenemos experiencia con otras dos plantas"

Política

El precandidato independiente por el Frente Amplio Mario Bergara recorrió varios medios radiales de Durazno en la jornada del viernes 24 de mayo. El economista se refirió a UPM 2, la financiación de la campaña de parte de los partidos y al "mundo del trabajo".

"Es preocupante cuando la política interactúa con el dinero, el tema de pensar que la política se hace en base al dinero. Me preocupa cuando uno ve un precandidato que hace mucho que no vive en el país, que no sabe nada del país, seguramente tiene todas las buenas intenciones, no lo sabemos", explicó Bergara.

"Seguramente sea muy capaz y pueda contribuir en muchas cosas, (...) pero de ahí a pensar que uno pueda aterrizar con una carretilla de dinero y transformarse en un líder significativo o en presidente es preocupante porque erosiona la calidad del sistema político", añadió en referencia al precandidato blanco Juan Sartori.

Además, Bergara se mostró preocupado porque "un dirigente del Partido Nacional dijo que para él los candidatos deberían financiarse de su propio bolsillo". "Es un horror, nos retrotrae 2000 años en los procesos democráticos. Democracia es poder del pueblo, con esta lógica solo los millonarios pueden ser políticos. Va a contrapelo de la historia. Reafirma la necesidad de la ley de financiamiento de las campañas que restrinja y haga más transparente las campañas. Eso es republicano, eso es democrático", señaló el precandidato frentista.

Por otro lado, al ser consultado por la instalación de una nueva planta de celulosa en nuestro país, el economista cree que "es positivo. Ya tenemos experiencia con otras dos plantas".

"El tema ambiental es importante, tenemos la experiencia de las pasteras anteriores. Tenemos que apuntar a los estándares ambientales internacionales. No va a ser un factor negativo", explicó.

"Me parece muy bien que los movimientos ambientalistas pongan el tema sobre la mesa. Hay que tener mucho diálogo y discutir para mejorar", añadió en referencia a la protesta ambiental de varios manifestantes.

Además, destacó la infraestructura y la inversión de la empresa, que es de 3500 millones de dólares. "Es un volumen muy importante. Se dinamiza la economía global y local", comentó.

Por último, en una de las radios locales se refirió al mercado de trabajo y los cambios que se vienen dando en los últimos tiempos. "Es fundamental entender el proceso de transformación que está viviendo el mundo. Hay que adaptarse cada vez más rápido", reflexionó el expresidente del Banco Central y exministro de Economía y Finanzas.

"Qué producimos y cómo producimos determina los empleos y las capacidades de los trabajadores para adaptarse. Hay que atender la recapacitación para poder ayudar a adaptarse. Esa es la diferencia con el neoliberalismo, la izquierda debe atender a los trabajadores para que puedan adaptarse todos, no solo los que de partida tienen mejor capacidad", resaltó.

En ese sentido, consideró fundamental el sistema educativo mirando el futuro. "En 40 años el mundo va a cambiar varias veces (...) Habrá toda una vertiente de empleos de carácter humano que serán difícilmente sustituibles: atención y asistencia personalizada, turismo, etc", concluyó.

Montevideo Portal