Bergara: “El Frente Amplio ha sido el único partido que ha dado certezas de estabilidad”

Política

En la jornada del miércoles, Daniel Martínez presentó a cuatro de sus eventuales ministros, en el caso de que sea triunfador en el balotaje del próximo 24 de noviembre. El nombre para el ministerio de Economía es el de Mario Bergara, que ocupó ese cargo por un tiempo entre 2013 y 2015, durante el gobierno del ex presidente José Mujica.

En diálogo con Montevideo Portal, Bergara habló sobre los principales desafíos de la economía uruguaya el próximo quinquenio y respondió a las críticas de Lacalle Pou y Ernesto Talvi.

"El país necesita continuar en una senda de mayor bienestar, más equidad y más derechos. El rol del ministro de Economía pasa por desarrollar políticas públicas, toda política pública demanda recursos y a partir de las definiciones políticas del gobierno esos recursos deben priorizarse", señaló Bergara.

En ese sentido es un rol que ya he tenido, fui viceministro de Danilo Astori en el primer gobierno del Frente Amplio y ministro en el segundo gobierno durante un tiempo. Los desafíos son distintos, la situación cuando iniciamos los gobiernos del Frente Amplio en 2005 era espantosa, tanto en el terreno financiero como el productivo y comercial", añadió.

Bergara recordó que "hubo que administrar en momentos en los que las finanzas públicas estaban en muy mala situación, pero después hubo una expansión muy grande de políticas públicas, que estaban en buena medida ausentes en los gobiernos anteriores".

El ex presidente del Banco Central reconoció que "hoy la situación implica desafíos distintos, que tienen que ver con la disminución del déficit fiscal, sin duda, mantener primero la estabilidad macroeconómica, que eso solo el FA lo ha garantizado en la etapa moderna del país".

"El Frente Amplio ha sido el único partido que ha dado certezas de estabilidad a la sociedad uruguaya, en gobiernos anteriores antes o después de la dictadura, cada vez que había un problema en la región el Uruguay se caía, eso no está pasando hoy a pesar de la crítica situación que atraviesa la región", agregó.

Además, Bergara sostuvo: "No creo que como dice la oposición estemos al borde del abismo o hipotecados, tenemos tiempo para que los resultados que queremos vayan dando sus frutos y no hay que hacer de esto un hachazo o un motosierrazo. Eso perjudicaría el proceso".

"Un recorte drástico del gasto público provocaría que el Estado reduzca su capacidad de tener políticas productivas y de protección social, pero además afectaría negativamente al crecimiento de la economía", explicó el ex pre candidato a la Presidencia.

"Entendemos que hay que trabajar en adecuar las cuentas públicas, hay factores más circunstanciales y otros de carácter más estructural. Fortalecer el sistema de seguridad social para dar garantías a futuro a trabajadores y trabajadoras, es algo que va a tener que ser consensuado por todos los partidos políticos y mediante mucho diálogo con las organizaciones sociales", añadió.

Por otro lado, Bergara cree que "quien no mencione" el tema de la seguridad social "y lo tome como eje en el asunto no está dando solución a la cuestión fiscal. Es un tema que debe acompañar la evolución de la vida humana, ya que ahora vivimos muchos años que otras décadas, por lo que los parámetros de la seguridad tienen que adecuarse a eso".

"Eso se trabajará sobre una plataforma ya construida, de fortaleza financiera, grado de inversión, de una excelente reputación a nivel internacional y una alta credibilidad para la inversión del exterior en la economía uruguaya", señaló.

Sobre los dichos de Lacalle Pou a través de Twitter y los Consejos de Salarios



Lacalle Pou hizo referencia a la gestión de Bergara dentro del equipo económico del Frente Amplio, una vez que trascendió su nombre para ocupar el cargo de titular del MEF.

Lacalle Pou dijo que Bergara "es uno de los responsables de la situación económica actual", a la que no considera buena.

"Le agradezco el halago, porque lo que está implícito en esa afirmación es que el Uruguay está en una situación crítica y desastrosa yo lo que le quiero recordar es que situación crítica y desastrosa había cuando el Frente Amplio empezó a gobernar", dijo Bergara a Montevideo Portal.

"Hoy la situación económica del país implica un producto que se multiplicó, los ingresos de los hogares que se multiplicaron, los puestos de trabajo que se multiplicaron, las inversiones, el comercio exterior, equidad en distribución del ingreso", comentó en referencia a los gobiernos del FA.

Además, el ex presidente del BCU dijo que "todos los indicadores indican que estamos en un país con mayor bienestar, más equidad. Obviamente hay cosas que tenemos que seguir haciendo y hacer mejor. Tenemos desafíos nuevos donde tenemos que poner proa rápidamente".

"Hace cinco años estábamos en niveles récord absoluto de puestos de trabajo en el Uruguay. También con salarios que crecían con la economía, el tema empleo es una preocupación, pero hay inversiones que van a implicar un repunte en ese tema", añadió.

Por otro lado, hizo referencia a "la necesaria recapacitación laboral, la tecnología impactando sobre el mundo laboral, empleos que quedan por el camino y otros que van apareciendo. Los trabajadores tienen que adaptarse y el Estado debe contribuir a esa adaptación. Por eso Daniel plantea 400.000 capacitaciones para nuevos trabajos en el quinquenio".

Bergara destacó la importancia de "mantener la negociación por la vía del Consejo de salarios y "que durante los 90 la economía crecía y los salarios no porque no había Consejos de Salarios".

"No es alentar cucos misteriosos, sino recordar lo que ocurría en esa época, no es nada irrespetuoso pensar que sin Consejos o con Consejos disminuidos la evolución salarial no siga siendo como lo fue en estos 15 años", agregó.

La situación en la región y la crítica de Talvi



Bergara recordó que "la región está en una situación desastrosa".

"Argentina y Brasil hace 7 u 8 años que no crecen y tienen desequilibrios macroeconómicos sin salida en corto plazo. En el panorama actual de la región la economía uruguaya se enfría, pero no hemos caído en crisis. En el pasado esta misma situación crítica de Argentina y Brasil nos hubiera arrastrado también a una crisis a nosotros. Eso no pasó porque las políticas de los gobiernos del FA pasaron a generar esa plataforma de estabilidad y a diversificar los intereses del Uruguay en el mundo. Fue una estrategia explícita que dependiéramos menos de los vaivenes de la región", añadió.

Sin embargo, reconoció que "aún en ese marco" deben "ser mas activos para evitar que el empleo caiga y vamos a recuperar empleo con las inversiones".

En la noche del miércoles, Ernesto Talvi, ex candidato a la Presidencia por el Partido Colorado, señaló en su Twitter que Bergara "es una rara combinación de economista, comentarista y matón".

"Lamento que Talvi confunda el terreno político con el terreno de los agravios personales. Es un terreno en el cual yo ni por asomo me voy a acercar, no lo merece el Uruguay, no lo merece el sistema político que tiene el Uruguay", señaló Bergara a Montevideo Portal.

"Me preocupa si realmente se maneja su nombre como canciller, si una característica debe tener el mundo diplomático es el ser ecuánime para valorar las situaciones. Espero si fuera así no estemos en conflictos internacionales de manera permanente. Una nueva razón por la cuál me preocupa y no creo que lo que le convenga al país sea esta coalición de cúpulas", añadió.

Montevideo Portal