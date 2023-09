Bergara: “El FA está en la CARP y el Frente Marítimo; los problemas en Salto y la CARU”

Política

El senador Mario Bergara se refirió a la polémica en torno a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande y la denuncia del Frente Amplio sobre ingresos directos en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y dijo que hay “una utilización clientelar grosera de los organismos binacionales”.

“Se están dando procesos que más allá de que hay gente que dice 'bueno, antes también pasaba'. Bueno, si antes pasaba estaba mal y también se denunciaba. Solo creo que hay una utilización grosera por parte de grupos de partidos políticos de gobierno de estos organismos binacionales. Metiendo gente a dedo poco menos que agarrando la lista y metiéndolos en orden. Con ánimo y mecanismos de tratar de que queden para la plancha futura”, dijo el legislador en una rueda de prensa en Salto.

“Y no será casualidad que esto ocurre en los organismos binacionales en donde la oposición no tiene representantes. El rol de contralor de la oposición es fundamental, gobierne quien gobierne y esté en la oposición quien esté en la oposición”, afirmó.

Bergara señaló que “el Frente Amplio hoy está en la Comisión del Río de la Plata y en [la Comisión Técnica Mixta del] Frente Marítimo, pues los problemas están en Salto Grande y en la CARU”

“Justamente los organismos donde la oposición no cuenta con representación y capacidad de seguimiento cotidiano para el control para que no operen estas groserías de clientelismo político que estamos visualizando, sobre todo en Salto Grande”, señaló Bergara.

El legislador dijo que la oposición debería tener representación en esos organismos, así como en las empresas públicas y servicios descentralizados, que “en general en la mayoría la oposición tiene participación, como se dio participación a la oposición en los gobiernos anteriores”.

“A la luz de estas cosas, con más razón”, agregó.

“El rol de oposición es aportar, pero también es controlar y bueno, en este caso queda bien claro que donde no hay un control cotidiano hay intentos utilización clientelar demasiado gruesa como en estos casos”, apuntó el legislador.

Consultado sobre si estas situaciones favorecen a su partido de cara a la campaña, Bergara dijo: “No se, acá el Frente Amplio cumple su rol, que es denunciar y reclamar responsabilidades políticas, porque hay”.

“Por eso es que va a haber una interpelación en la Cámara de Diputados a los ministros que corresponden que son el ministro de Relaciones Exteriores y la ministra de Economía, que son los responsables políticos”, indicó.

“No hay que medirlo en términos de si conviene o no conviene; esto no debería pasar y punto. No le conviene al Uruguay que pasen estas cosas”, concluyó Bergara.