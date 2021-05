Bergara: “Con renta básica propuesta por FA, aumento de pobreza hubiera sido menos de 50%”

Política

El senador frenteamplista Mario Bergara fue el invitado de esta semana en el programa Quién es quién, que conduce el periodista Gustavo Vaneskahian y se emite por TNU y Diamante FM.



Durante el reportaje, se preguntó al legislador acerca de la pertinencia de que algunos sectores del ámbito agropecuario que tuvieron buen desempeño en 2020, hicieran un aporte económico en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias.

"No todo el agro, porque hay sectores a los que les fue mejor y otros a los que no", puntualizó.

"Cuando discutimos el Fondo Coronavirus dijimos que, además de los salarios públicos altos debían gravarse también los privados. No tiene sentido que el gerente de Antel aporte y no lo haga el de una telefónica privada que gana lo mismo o más", ejemplificó.

"También propusimos que se hiciera un adicional por única vez sobre el Impuesto a la Renta Empresarial (IRAE) para aquellos que tuvieron determinadas ganancias en 2020", añadió, destacando el carácter excepcional y transitorio de ese aporte.

"No estamos discutiendo un sistema tributario a largo plazo, sino contribuir con algo ahora, en el marco de la pandemia" desde "sectores como la soja, la carne, y otros que tuvieron un muy buen año".

Bergara estimó que esa y otras medidas planteadas por el Frente Amplio permitirían recaudar "unos 180 millones de dólares, mucho más que el Fondo Coronavirus".

"Creo que el gobierno ha sido muy claro en esta estigmatización del sector público", consideró el economista, quien subrayó "una diferencia ideológica" en ese sentido, y criticó al gobierno por llevar adelante "estas cosas que no mueven la aguja, porque 10 millones de dólares no la mueven, es más un mensaje, un símbolo. Y ese símbolo es anti Estado", afirmó.



"Tenemos visiones diferentes con el gobierno en cuanto al rol que juega un Estado, y especialmente en el marco de una crisis. Desde 1929, el mundo entero aprendió que en este tipo de momentos el rol del Estado es fundamental. Para sostener la situación, evitar que las cosas se caigan mas y que todo sea más costoso luego".



Para Bergara, "este gobierno tiene la idea, y no cambia con la pandemia, de algo que expresaron con estas palabras: el Estado es un lastre, una carga para el sector privado, para el malla oro".

Sobre esa metáfora ciclista, usada por el presidente en los primeros días de la pandemia, el legislador apuntó: "el enfoque del malla oro no se verifica en ninguna parte del mundo ni en ningún momento de la historia, y mucho menos en medio de una crisis".

"Ellos ven al estado como una carga, y nosotros pensamos que tiene que ser potente", y sostuvo que "muchas cosas que se lograron -relativamente- el año asado en el manejo de la pandemia fue por fortalezas del Estado".

"Es más, el propio gobierno argumenta que gastó muy poco para combatir la pandemia porque Uruguay tenia fortalezas. El Estado las tenía, y por políticas previas", expresó.



En cuanto a la idea de bajar el costo del Estado, consideró que sería algo sin dudas positivo, pero llamó a no confundir eficiencia con dimensiones.

"Hay que mejorar la eficiencia del trabajo estatal. En cuanto al tamaño, por sí solo no dice nada. Hay países donde ese tamaño es mínimo y no hay políticas públicas, no hay seguridad social, no hay infraestructuras. A veces nos los ponían de ejemplo, con frases como ‘si me cobran tal impuesto me voy a ir para tal país, donde no me cobran nada' ", recordó.

Luego detalló que la propuesta que presentó el Frente Amplio esta semana "no trata de establecer nuevos impuestos" de manera definitiva, sino buscar "algo puntual" durante la presente crisis.

"Nosotros hicimos una reforma tributaria con la que estamos muy conformes y que siempre se puede mejorar. De hecho, durante los años de gobierno del Frente Amplio se le hicieron pequeños cambios manteniendo la estructura base. Si alguien quiere proponer una reforma tributaria, todo bien, pero no agarremos estas cosas puntuales que tienen como fin contribuir en la pandemia, como una discusión del sistema tributario", matizó.

"Nos importa mucho más el lado del gasto en la pandemia, que según los anuncios del gobierno para este año, implica para apoyar a la gente que más lo necesita (Pymes, comercio y servicio) menos plata que el año pasado, que ya era poca", advirtió.

"Ayudemos a las familias que están realmente mal, hay 100.000 pobres más y 60.000 puestos de trabajo menos. Todo eso hubiera sido parcialmente evitable si se hubiera ayudado más", aseveró el senador, quien agregó que "si se hubiera implementado la renta básica propuesta por el Frente Amplio, el aumento de la pobreza hubiera sido menos de la mitad de lo que fue, por lo menos".

En el mismo sentido, Bergara acusó al gobierno de no hacer lo suficiente desde el punto de vista del apoyo económico a los sectores vulnerables.

"Porque el gobierno no toma medidas es que hay desempleo evitable, cierre de empresas evitable, desempleo evitable, contagios evitables y muertes evitables", sentenció.

Y si bien negó achacarle al gobierno los muertos por covid, subrayó que "si tomáramos otras medidas" como las propuestas por el grupo Asesor Científico Honorario (GACH), la situación sanitaria hoy podría ser mejor.

"El GACH ha sido claro: los contagios están asociados a la movilidad, y si se reduce la movilidad bajan los contagios", resumió.

De regreso a la propuesta presentada por el FA esta semana, dijo que consiste en "complementar un salario mínimo para las familias más necesitados, y más apoyos directos a pymes y pequeños comercios". Sobre este último punto, hizo hincapié en que deberían darse apoyos directos porque "a veces exonerar ciertos impuestos impacta muy poco en esas empresas".

Y en cuanto a subsidios, los consideró más apropiados en alquileres de vivienda, tema sobre el que pidió también intervenir para evitar desalojos. "No tiene sentido que en medio de la pandemia se saque a la gente de las casas".

Interrogado sobre el modo de financiar ese paquete de medidas, Bergara aseguró que "Uruguay no tiene problemas para financiarse. se puede endeudar como lo hace ahora el mundo entero, y tiene para eso condiciones envidiables, algo dicho por el propio FMI".

Además, recordó que "es un gasto por única vez que después baja, es totalmente manejable" y que "Uruguay fue de los peores países en el mundo en gasto contra la pandemia".

Respecto a la faceta puramente sanitaria de la crisis, Bergara dio que la propuesta del FA es absolutamente idéntica a lo planteado por el GACH. "No vamos a ponernos a inventar cosas cuando hay científicos expertos ocupándose".

Y en lo que refiere a la economía, lo resumió así: "renta de emergencia para las familias más pobres, un poco más de ayuda para pymes y comercios, para que dejen de cerrar", y ya con la mirada a mediano plazo "pensando en la pospandemia y en la reactivación económica", la idea es "traer del año próximo inversión en infraestructura y vivienda", algo que, "genera empleo e impacta en todo el territorio, además de tener un gran efecto de derrame, porque la gente lo gasta".