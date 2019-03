Avión debió regresar a aeropuerto porque pasajera olvidó a su bebé

Curiosidades

Un avión de pasajeros de la aerolínea saudita Saudia debió regresar el sábado a la ciudad árabe de Yeda, poco después de que despegara hacia Kuala Lumpur, en Malasia. El regreso de debió a una inusual causa de fuerza mayor: una pasajera se había dejado un bebé en el aeropuerto.

En las redes sociales comenzó a circular un registro de audio donde se escucha a los controladores del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz conversar con la tripulación del vuelo SV832.

Tras explicar la anómala situación, el capitán de la aeronave es autorizado a regresar.

"El incidente no ha sido comentado por parte de las autoridades o de la aerolínea Saudia, pero se presume que la mujer se reunió satisfactoriamente con el infante de edad no especificada", publica la agencia noticiosa RT, medio que detalla que los sitios de rastreo aéreo confirman que el vuelo SV832 se retrasó cerca de 40 minutos, pero no muestran indicios de un cambio de rumbo en el aire.