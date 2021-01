Autoridades de China auditaron un frigorífico uruguayo por presencia de COVID en carnes

Locales

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, visitó la Torre Ejecutiva este martes donde mantuvo una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para realizar acuerdos ministeriales. En este marco, el titular de la cartera dijo a la prensa presente que el gobierno uruguayo solicitó a China que se levantara la suspensión de los dos frigoríficos que estaban exportando carne al país oriental.

Según informó Uriarte, en declaraciones recogidas por 970 Universal, autoridades chinas llegaron al país con el motivo de realizar una auditoría en uno de los frigoríficos para controlar los procesos en los que se lleva la carne. "Esto demuestra que hay una muy buena receptividad de las medidas que Uruguay tomó al respecto. Desde el 17 de diciembre no se detectan casos en esa planta", aseguró el ministro.

El titular de Ganadería dijo que el país asiático es el único mercado que presenta esta demanda de que sean "lo más seguro posible" y dar la mayor garantía en lo que se refiere al coronavirus. "Obviamente el cuidado de no introducir (el virus) está por demás decirlo, quizás no con la firmeza que lo hacen los chinos", expresó.

"China está en una política de cero virus. En eso hay alguna diferencias en que nosotros no hemos encontrado evidencia científica que demuestre que el virus se pueda trasladar en los alimentos o en los paquetes y menos en los paquetes que van de Sudamérica hacia China. Sin embargo, son sumamente claros en que no van a aceptar la presencia de restos de virus tengan o no efectividad. Es un tema sensible para la comunidad china y como son nuestros clientes nosotros somos los que tenemos que satisfacer sus demandas", concluyó.