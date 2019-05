Autor de audio que se atribuyó a intendente de San José pidió disculpas

Política

El jefe comunal maragato no reveló la identidad de esa persona, pero adelantó que también se disculpará de forma pública.

El autor del audio que circuló por WhatsApp días atrás y que fuera atribuido a José Luis Falero, intendente del departamento de San José, llamó a éste para ofrecerle sus disculpas

Según publica el medio local San José Ahora, fue el propio Falero quien contó que la persona autora de la grabación lo llamó por teléfono para disculparse. El intendente no brindó datos acerca de su identidad no reveló su identidad, tampoco su pertenencia política y se limitó a decir que no lo conoce.

Falero dijo que en las próximas horas la persona también se disculpará públicamente por lo que hizo, que el jefe comunal desmintió el mismo domingo.

"Me enteré del operativo de enchastre que están haciendo por culpa de algo que yo hice. Le pido disculpas. Yo voy a asumir esto como corresponde y voy a dejar en claro que usted es una persona honorable" fue lo que el autor le dijo, según indicó Falero.

"A mí me basta con esto. Lo importante es que las cosas se van aclarando", afirmó.

En la grabación, que comenzó a circular el pasado fin de semana por WhatsApp, un hombre que se hacía pasar por el intendente maragato negociaba con su interlocutor una eventual candidatura a diputado, a cambio de 300.000 dólares.

