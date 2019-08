Astori y Arbeleche volvieron a cruzar declaraciones por propuestas económicas del PN

Economía

El ministro de Economía, Danilo Astori, volvió a criticar este jueves a la propuesta del candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, de bajar en 900 millones de dólares el déficit fiscal. El jerarca tildó de "irresponsable" e "irrealizable" a las medidas, y la asesora en economía del nacionalista, Azucena Arbeleche, salió al cruce.

Astori dijo, entrevista por TNU que las afirmaciones que hace el equipo económico de Lacalle Pou son "absolutamente irresponsables", porque "son irrealizables".

"Ellos están proponiendo rebajar en 900 millones de dólares, por la vía de la disminución de funcionarios, en aéreas en las que ellos mismo dicen que no van a disminuir. Estoy hablando de la enseñanza, salud y seguridad. Es irrealizable, no cierran ni siquiera los números del programa a través del cual, o como consecuencia, proponen ahorrar eso", comentó en declaraciones a ese medio reproducidas por Radio Uruguay.

Por eso, agregó, dice que hay una "cuota muy grande de irresponsabilidad". "Eso no se puede cumplir así como están plantándolo. Por supuesto que hay que reducir el gasto y ser austeros en la medida de lo posible, tampoco se trata de perder los avances que ha tenido Uruguay en materia a través de estos 15 años de gobierno"

Astori dijo que "teme" que el Partido Nacional "recurra a recortar conquistas que se han logrado y que Uruguay no merece perder, y el pueblo uruguayo mucho menos".

El jerarca dijo que el gobierno tiene una proyección que señala que el déficit fiscal, cuando esta administración termine, estará en el 3, 8 %.

En tanto, Arbeleche dijo que las "descalificaciones" a las propuestas de Lacalle Pou de Astori son "razonables y coherentes", "porque el ministro y su equipo no han sido capaces de ahorrar en todo este tiempo".

"El déficit ha aumentado porque el gasto no ha tenido limites, no ha tenido frenos. El déficit no ha aumentado porque la recaudación bajo. Ahora le agregamos el estancamiento de la economía, vemos que la recaudación empieza a bajar. Lo irresponsable es no haber contenido el gasto", comentó.

Este cruce de declaraciones se dio justo el día en que el gobierno dio las cifras del déficit fiscal, que subió a un 4,8 % del Producto Bruto Interno (PBI).

Sobre esto, Arbeleche apuntó que es una "cifra muy mala" y que las proyecciones dan que "seguirá empeorando". "El gobierno viene errando en las proyecciones. Diría que las advertencias, el llamado de atención que hicimos la campaña pasada que era de una luz amarilla, ahora estamos en una situación de luces rojas", agregó.

"El camino tiene que ser un gasto más eficiente. Es necesario generar ahorros no necesitamos una ley de urgente consideración", dijo.

Montevideo Portal