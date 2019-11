Astori rebatió documento opositor y cuestionó que sea una “declaración de intenciones”

Política

El ministro de Economía y senador electo, Danilo Astori, rebatió este miércoles el "documento base" que presentó el Partido Nacional y dijo que es solamente una "declaración de intenciones", porque en "ninguna parte habla de cómo hacer" lo que allí se propone.

Astori dijo que tiene que hablar del documento hablando de "pareceres", porque "todo el documento es una declaración de buenas intenciones".

"Yo leí con detalle y lo tengo subrayado. Y además tengo un ejemplo por cada uno de los trece puntos de intencionalidad. Arrancamos por uno "Combatir o reducir el déficit fiscal", pero ¿cómo? ¿Qué hacemos con los ingresos públicos, qué hacemos con el gasto público? El verbo es presumir", dijo en durante una entrevista con Radio Uruguay.

Los entrevistadores le señalaron la propuesta nacionalista de reducir en 900 millones el déficit, y Astori enfatizó en que eso "no está dicho", ni "acordado" en el documento.

"No puede ser presentado hoy como proyecto a practicar claramente en la realidad, y decirle al elector uruguayo el 24 de noviembre "usted vote esto porque si ganamos nosotros vamos a aplicar esto", porque no dicen cómo lo van a hacer. Hay afirmaciones notables. "Fortalecer el papel del Ministerio de Educación y Cultura como ente regulador de la educación". ¿Cómo lo van a fortalecer? ¿Fortalecer el mercado de valores? ¿Cómo lo van a hacer? Como si no se estuviera haciendo ya", dijo.

Astori comentó que el país necesita reducir el déficit, pero necesita hacerlo con una "trayectoria descendente, como la que tenemos hoy".

"Pero esto es ignorar absolutamente todo lo que se hizo con los recursos que generó el crecimiento del Uruguay en las materias sociales y económicas. Significa ignorar totalmente la potencia financiera que tiene el Uruguay. Prácticamente no aparece mencionada en ningún punto del documento. Uruguay tiene hoy una solidez financiera que nunca tuvo. Esto hace que no nosotros, sino las profesiones internaciones, califiquen al Uruguay con una de las mejores notas", destacó.

Para Astori las afirmaciones que hace el documento opositor "significan que está siguiendo dos alternativas, a cuál peor": "La primera es ignorar la realidad, porque todo lo dicho en esa introducción no condice con la realidad. O lo otro es la mala fe. Hacer un relato que no tiene nada que ver con la realidad y que solo se explica por razones electorales", cuestionó.

"Uruguay es incomparable con Argentina y Brasil y eso no existe en el documento. En el presupuesto inicial partimos con proyecciones que algunos dicen que fueron optimistas, y la realidad las desmintió porque el deterioro de Brasil y Argentina fue brutal y rápido. En agosto de 2015 presentamos el presupuesto, y de esa fecha a un año y medio después el deterioro fue gigantesco. Después corregimos las proyecciones", comentó.

Astori señaló que el Gobierno tiene una regla fiscal, aunque es "diferente a la que me parece a mí que propone el documento".

"La nuestra es de balance estructura, solo que es mucho más flexible que la que me parece a mí que propone el documento. Tiene que haber una flexibilidad, porque la regla es la flexibilidad. Y tiene que haber porque se pueden generar situaciones políticas que por otra vía se podrían evitar con repercusiones sociales importantes. No hay que hacer abuso de la flexibilidad, porque si no se desvirtúa la norma. Pero tampoco nos parece correcto que se diga, "bueno, el gasto llega hasta este limite y no puede pasar, ocurra lo que ocurra, de este límite" Que es lo que a mi me parece que se quiere decir", cuestionó.

Montevideo Portal