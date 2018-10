Astori: casos como el de Sendic “le hacen daño al país” y no se puede permanecer “impasible” ante ellos

Política

El ministro de Economía Danilo Astori realizó este jueves una gira por el litoral del país, en el marco de la campaña electoral que se avecina. "El país está entrando en una etapa político electoral importante", dijo, en declaraciones formuladas en Fray Bentos recogidas por Subrayado.

Consultado sobre el estado de la Economía, una de las preocupaciones de la ciudadanía, Astori sostuvo que, a través de todos los gobiernos del Frente Amplio, se han conseguido "logros positivos".

En ese sentido, manifestó que la economía local creció durante 14 años consecutivos, "y el hecho de seguir creciendo en estas circunstancias difíciles del mundo y del barrio hace que se le preste mucha atención", aunque "quedan problemas por resolver".

El ministro también se refirió a un eventual triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones de Brasil. Declinó opinar sobre el líder de la derecha, favorito en las encuestas, pero apuntó que, conocido el resultado, "Uruguay intentará tener el mejor Mercosur posible, sabiendo que el mejor Mercosur posible no es aquel que constituye una suerte de encierro, ni una estación terminal, sino una plataforma de lanzamiento al mundo".

Por eso, dijo, Uruguay procurará que el bloque vaya en el sentido de una apertura "multilateral".

Sobre la situación de Raúl Sendic, que insiste en hacer campaña electoral pese a los pedidos de algunas figuras del Frente Amplio, que recomendaron que diera un paso al costado, Astori dijo que "no es conveniente tratarlo con nombre y apellido", sino basado en "conceptos".

El ministro apuntó que "Sendic no es el único frenteamplista que ha sido cuestionado éticamente", por lo que "hay que considerar todos los casos de resolución pendientes del Tribunal de Conducta, y estar atentos a los cuestionamientos de carácter ético", porque le hacen daño no solo a la fuerza política, sino "al país, y no podemos permanecer impasibles ante estos temas".

