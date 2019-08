Política

Astori: “Siempre dije que en Venezuela hay dictadura; me molestó que me digan oportunista”

Hace algunas semanas, el ministro de Economía Danilo Astori realizó una declaración que causó cierto revuelo en la escena política: dijo que en Venezuela hay una dictadura, desatando que José Mujica y el candidato del FA Daniel Martínez fueran también en esa dirección.

A pesar de que la afirmación de Astori, uno de los dirigentes y jerarcas del gobierno más críticos con el gobierno de Nicolás Maduro, no eran nuevas varios se tomaron de sus palabras para machacarle al oficialismo la dificultad que tiene de calificar de dictadura al gobierno de Venezuela.

Este miércoles, el líder de Asamblea Uruguay, entrevistado por el programa Diario de Campaña, de Nuevo Siglo TV, se permitió hacer un "complemento" a esas declaraciones que dio en Fácil Desviarse, de radio Del Sol.

"Yo pensé siempre que el gobierno de Maduro era un gobierno dictatorial, nunca cambié de opinión. Lo dije públicamente con ese término que ha generado polémica, no recuerdo la oportunidad, sinceramente, pero lo señalé siempre. Me molestó mucho que esa frase que señalé ante esa pregunta concreta se haya tildado de oportunismo electoral, porque no, sinceramente, no lo es", señaló.

Astori comentó que "no debería costarnos", al FA, calificar de dictadura al gobierno venezolano, aunque apuntó que valora "muchísimo" los esfuerzos por el diálogo y la vía democrática que lleva adelante el gobierno uruguayo.

"Esa es la única vía: la realización de elecciones libres sin ningún tipo de corta pizza. Hay algo que nos unen a todos los frenteamplistas, que es la apuesta al dialogo: queremos evitar el baño de sangre, que sería terrible", enfatizó.

Montevideo Portal