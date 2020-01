Asti indicó que cambios en inclusión financiera “posibilitarían evasión e informalización”

Política

El dirigente de Asamblea Uruguay Alfredo Asti cuestionó este martes los anuncios que se han hecho desde filas del gobierno entrante en cuanto a las modificaciones que se le harían a la ley de inclusión financiera.

A través de su cuenta de Twitter, Asti dijo que espera conocer "qué pretende" modificar el gobierno electo "bajo la excusa de eliminar su obligatoriedad".

"Lo que la ley consagra como obligatorio (salvo excepciones en zona rural) es el pago de salarios en una cuenta donde el trabajador elija", escribió.

Asti comentó que eliminar esa obligación, aunque se le dé la opción al trabajador, "significa exluir a muchos trabajadores que pueden verse obligados por el empleador a aceptar el pago en efectivo y de esa manera posibilitar la evasión y la informalidad del trabajo".

El ex diputado también señaló que otra obligación que tiene la ley es que los bancos o emisoras de dinero electrónica deben abrir cuentas gratuitas "y sin discriminación" a quien solicite que se deposite allí su salario.

"Eliminar esta obligación aumenta discriminación a los sectores más vulnerables", comentó.

Por último, añadió, la "otra obligación" es no aceptar el pago en efectivo en la compra de inmuebles y vehículos y operaciones patrimoniales de sociedades anónimas. "Eliminar esto significa perforar fuertemente el esquema de lucha contra el lavado de activos", señaló.

"No hay ninguna obligación de comprar o vender con dinero electrónico en compras comunes. Cualquier trabajador puede retirar todo lo cobrado y pagar en efectivo y todo comerciante puede no aceptar el pago mediante tarjetas. Lo que se diga en contrario es falso. No al retroceso", cerró.

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, se reunió hace algunas semanas con empresarios en el este del país, y les prometió la eliminación de la "obligatoriedad" de la ley.

"El presidente electo no solamente se manifestó a favor de eliminar la obligatoriedad de dicha normativa que viola las libertades de los uruguayos, sino que además fue uno de los firmantes de esta. Siguiendo esta línea, decidimos suspender la iniciativa plebiscitaria confiando en que el próximo gobierno adoptará las medidas específicas coherentes con esta posición", expresó en aquella oportunidad la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este.

Los empresarios señalaron que la ley de urgente consideración que el próximo gobierno enviará al Parlamento "contemplará el espíritu" del plebiscito impulsado por ellos.

