Asesor de Martínez sobre propuesta de Talvi: “Se desprotege a la población más vulnerable”

El candidato a la Presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, explicó el pasado miércoles su propuesta de sistema jubilatorio que plantea dejar a un lado la edad como factor determinante a la hora de retirarse del mercado laboral.

En concreto, Talvi manifestó su propuesta de crear "cuentas virtuales a las que los trabajadores aportan a lo largo de toda su vida" y podrán saber "en cada momento cuánto aportaron", por lo tanto, podrán saber cuánto dinero ganarían si se retiraran en ese momento.

Uno de los asesores del equipo económico del candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Braulio Zelko, criticó la propuesta del candidato colorado a través de un hilo en su cuenta de Twitter.

Zelko considera que la propuesta de Talvi "no solo no permitirá que cada trabajador se retire a la edad que quiera, sino que implicará una sensible baja en las jubilaciones. Se desprotege especialmente a la población más vulnerable".

Zelko egresó de la Universidad de la República como licenciado en Economía y desde el 2015 trabaja en la Asesoría Macroeconómica y Financiera del MEF, con el foco puesto en las políticas sociales. Además, trabajó en el Banco de Previsión Social (BPS) representando la asesoría de los trabajadores en el directorio.

"Lo que uno va a recibir depende de lo que aportó y del tiempo que aportó. Permite algo aún mejor, que es que la edad de retiro de desmitifique y que cada uno pueda retirarse voluntariamente sabiendo que si aportó por más tiempo se va a retirar y recibir beneficios, y si aportó por menos tiempo va a recibir una jubilación menor", explicó en rueda de prensa días atrás Talvi.

Por su parte, Zelko considera que la propuesta de Talvi "establece que el trabajador podría jubilarse siempre que la tasa de reemplazo supere cierto umbral desconocido".

"Con esto se elude la discusión antipática sobre cambios en parámetros como la edad de retiro. Pero, ¿qué pasa con los no llegan?", cuestionó el economista.

"A quienes no les vaya tan bien, si al llegar a cierta edad (no dice cuál) la persona no alcanza la jubilación mínima, podrá jubilarse recibiendo un complemento con financiamiento público ¿Entonces sí existe una edad mínima jubilatoria? ¿no dejaba de ser una decisión política?", se preguntó.

Además, considera que la idea de Talvi "transfiere todo el riesgo al trabajador y tiene implícita una rebaja de las jubilaciones que va a afectar a todos, pero en mayor medida a los de menores salarios y a los trabajadores que no realicen aportes continuos".

"¿Rebaja de cuánto? Utilizando supuestos benevolentes, la rebaja en las prestaciones sería de aproximadamente 50% para una trabajadora con un sueldo de $30.000 de inicio en el mercado laboral", añadió.

Zelko explicó que "para un trabajador que perciba un sueldo inicial de $70.000 nominales la rebaja se encuentra entre -13% y -26% según se jubile a los 65 o 60 años respectivamente".

"Las Cuentas Nocionales se aplican en países con alto desarrollo humano y baja desigualdad como Suecia, tienen buenas cualidades si se integran a un sistema de protección social que asegura un piso mínimo muy alto y reducen la desigualdad atendiendo a todos los ciudadanos", agregó.

Por último, considera que "no podemos pensar en forma fragmentada y parcial la reforma del sistema. Se deben lograr acuerdos que permitan transitar hacia un sistema que, protegiendo a los más vulnerables, potencie el aporte de los trabajadores que pueden contribuir más".

