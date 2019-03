Arismendi, el "odio a los pichis" por parte de la oposición y la respuesta del PN

Locales

Martín Lema, que denunció una nueva irregularidad del Mides en la contratación directa a una cooperativa, dijo a Montevideo Portal que la ministra Arismendi "no está a la altura del debate que se debe dar".

El Partido Nacional solicitará la instalación de una comisión investigadora para analizar la situación y administración del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), luego de que el diputado Martin Lema reuniera documentos de diversos orígenes que a su juicio demuestran la gran cantidad de irregularidades que se producen en el ministerio que conduce Marina Arismendi.

Ayer, por ejemplo, Búsqueda informó sobre la decisión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de transferir a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) el préstamo que le otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el objetivo de aplicar un programa destinado a la infancia y la adolescencia, y que provocó varias observaciones del Tribunal de Cuentas en los últimos meses

A este último caso se suma una irregularidad más denunciada por Lema, según informó el legislador a Montevideo Portal. Se trata en este caso de la contratación directa de la cooperativa Socaire, para la gestión de un centro nocturno, por una cifra de 7.407.496 pesos. El Tribunal de Cuentas observó la contratación por realizarse en forma directa sin fundamentarse en ninguna de las excepciones.

En muchas ocasiones, sucede que los organismos deciden reiterar el gasto pese a las observaciones del Tribunal de Cuentas. Lo curioso de este caso, sin embargo, es que el Mides reiteró el gasto antes incluso de recibir la observación del Tribunal. Según dijo Lema a Montevideo Portal, este hecho "deja clara la predisposición a las irregularidades y la poca preocupación que las mismas generan".

"Además de reiterar el gasto antes de formularse la observación, (la administración) no ha manifestado argumento alguno que modifique la observación oportunamente formulada", señala el texto del Tribunal de Cuentas al que accedió Montevideo Portal.

Además, apuntaron que no quedaba claro al amparo de que normativa se efectuaba la contratación, que no constaba que la cooperativa estuviera inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado y que se omitió agregar información contable, entre otros puntos. En el texto del contrato también se hace referencia a que durará "hasta la culminación del proceso licitatorio", pero "no se explicita en ninguna oportunidad a qué procedimiento licitatorio hace referencia".

La perla y el collar

"Lo primero que se evidencia es el desprecio al organismo de control, lo segundo es la predisposición a la irregularidad y lo tercero, una vez más, es el sentimiento de impunidad de que con los entes públicos se puede actuar de la forma en que uno quiere", comentó Lema a Montevideo Portal.

Sobre los casos de irregularidades que maneja, que motivaron el pedido de una comisión investigadora, Lema señaló que "hay cantidad y variedad". "Hay desde contrataciones a dedo, observaciones porque se paga antes de comprobar si el servicio se prestó, observaciones por contratar antes de dar intervención al Tribunal de Cuentas, lo que va contra la Constitución. Y también surgen otros asuntos de los informes de auditoría de la Nación, como falta de transparencia, abuso de contrataciones directas, y la falta de lineamientos exigidos a las organizaciones; o sea, se contrata sin definir para qué se las contrata", afirmó

"Hablamos de gestión, y a lo que se apunta mejorando la eficiencia es a que haya más destinatarios de políticas sociales. Si se bienutilizan y se hacen exclusivamente para aquellos que las necesitan, habrá más cantidad de destinatarios de políticas sociales", dijo, llamando a hacer un control de calidad de cómo llegan las ayudas sociales y cómo se monitorean, "una parte cualitativa que no se puede con burócratas detrás de los escritorios".

Lema aseguró que la actuación del Mides ha logrado que oficialismo y oposición coincidan, "como cuando Mario Bergara habló de derroche e ineficiencia"

Los pichis y el odio

La ministra Marina Arismendi dijo que la intención de crear una comisión investigadora obedece a que se está en un año electoral y algunos legisladores están en campaña política, según informó Radio Uruguay. Agregó que los cuestionamientos son los mismos por los que concurrió al parlamento hace dos años y que tienen como objeto "ensuciar las políticas sociales", como "antesala para cortarlas".

Ayer, Búsqueda informó que Arismendi se reunió con diputados frentistas para prepararse ante estas acusaciones y dijo que la movida de Luis Lacalle Pou y Lema está motivada por intereses electorales. Opinó que esto es parte de una "ofensiva" para "sacar beneficios" a las personas y que en los partidos de oposición hay gente que "odia a los pichis".

Consultado al respecto, Lema dijo que esas expresiones "no son propias de una ministra, que no está a la altura del debate que debemos dar". "Lamentablemente, muchas veces usa el discurso panfletario, usando a los más débiles como escudo para no explicar las irregularidades. Hay un nerviosismo porque tenemos determinación para acabar con las contrataciones a dedo, el amiguismo y el derroche", concluyó.