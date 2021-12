Argimón y las críticas por color de las papeletas del referéndum: “No tiene nada que ver”

Política

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que la elección del color celeste para la opción del no “flecha la cancha”.

No siente los colores

Los colores que designó la Corte Electoral parecieron no confrmar a aquellos que pretenden derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración porque —según dijo el actual presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala— esta elección de colores “flecha la cancha” y se anunció que presentarán un recurso para impugnar el color celeste para la opción del Sí.

“Flecha la cancha ¿no? A mí si me dicen vos sos celeste, yo soy celeste. Cuando juega la selección todos cantamos 'soy celeste'”, aseguró el presidente de la central obrera, y agregó: “Eso está flechando la cancha y es una triquiñuela, una chiquitez, que la mayoría de la Corte resolvió. Entonces vamos a presentar un recurso, aunque vamos a dar el esfuerzo de hablar con todo el pueblo, sea el color que nos toque, no hay problema, pero eso flecha la cancha porque es un símbolo nacional”.

Este jueves, la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón, fue consultada al respecto y opinó sobre el tema. En primer lugar, señaló que, más allá del color de la papeleta, la cuestión está entre el sí y el no, y es lo que debe “tomar en consideración” la ciudadanía.

“No es la primera vez que, cuando se plantean colores en la papeletas, haya alguna de las partes que no están de acuerdo con el color que se les asigna, pero me parece que la ciudadanía comprende que lo que se está votando tiene que ver con otra cosa”, comentó en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo, y agregó que el color de las papeletas “no tiene nada que ver” e indicó que, hasta ahora, el tema es la derogación o no de los artículos de la ley de urgencia.

Consultado sobre los resultados que informó la Corte Electoral este miércoles, que confirmó el referéndum, Argimón señaló que es una ratificación de lo que ya se sabía. No obstante, agregó que ahora se pondrá en movimiento toda la organización para poner en consideración estos artículos.

“Nosotros hace unos meses salimos a informar a la población sobre el contenido de estos artículos dando nuevamente nuestra visión sobre los ejes temáticos que viene desde hace mucho tiempo. Sentimos que teníamos que, a raíz de determinadas aseveraciones que no tenían nada que ver con el articulado, salir a lo que nos gusta y a lo que entendemos que debe ser muy especialmente en estos casos el intercambio con la ciudadanía. Eso hicimos hasta que, con la ratificación, la estructura partidaria va a hacer su propia organización, respetando las características de cada departamento y va a tener una dinámica más cercana a la elección más importante”, indicó.

“Ya se está trabajando a nivel nacional, pero también a nivel de cada departamento. Va a ser una campaña activa porque así lo queremos además, y en ese sentido, si bien ya hay distintas reuniones. Obviamente nos parece que también la ciudadanía, al cerrar un nuevo año con incertidumbre y todo el tema sanitario siguió pesando, todavía no se acerca al tema, salvo quienes son militantes. La inmensa mayoría de los ciudadanos quiere cerrar este año en paz y en familia y nos parece que eso también debe ser respetado”, concluyó.