Argimón sobre Manini: “Está en su derecho a ser candidato” a la Intendencia de Montevideo

Política

La vicepresidenta electa señaló que “aún no se ha evaluado el camino a transitar” para las elecciones departamentales.

Este jueves el senador electo Guido Manini Ríos confirmó en declaraciones a la prensa que su partido propuso su nombre como candidato de la coalición a la Intendencia de Montevideo bajo el lema Cabildo Abierto.

La noticia generó diversas reacciones en los integrantes de los partidos de la coalición multicolor.

Pablo Mieres, líder del Partido Independiente y futuro ministro de Trabajo, dijo a Montevideo Portal que su partido "no fue informado" sobre esta decisión del líder de Cabildo Abierto.

Por su parte, la vicepresidenta electa Beatriz Argimón dijo que "todos los candidatos tienen derecho a considerar sus instancias electorales para comparecer. Está en todo su derecho".

"Tenemos entendido que trasladó su voluntad de ser candidato, pero no hemos manejado nosotros como partido ese tema todavía", agregó Argimón en declaraciones al noticiero de Telenoche.

Argimón sostuvo que "los dirigentes departamentales hacen sus convenciones y hacen sus evaluaciones".

"En el caso de Montevideo aún no se ha evaluado el camino a transitar. Es importante que en estos días que restan a la convención se esté manejando precisamente el camino a transitar. Si es con candidatos propios o fortalecemos la opción de ir todos juntos", explicó quien presidirá en el próximo período la Asamblea General.

Por su parte, el secretario general del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado, Felipe Schipani, dijo que "hay un amplio consenso" en usar el lema Partido Independiente para los comicios de mayo.

"No podemos hacer valoraciones porque es muy reciente. Tenemos convención nacional el sábado para tratar estos temas", agregó en declaraciones a Visión Nocturna, programa de Radio Uruguay.

Además, Schipani señaló que esta decisión "va en sentido contrario al que veníamos trabajando".

"Veníamos trabajando en la hipótesis del Partido Independiente y un candidato único que no fuera una figura claramente identificada con uno de los partidos. Por eso se habló de Bauzá y Sotelo", añadió.

El presidente electo Luis Lacalle Pou fue consultado sobre este tema en el programa Hora de Cierre, de Radio Sarandí y señaló: "He dicho más de una vez que soy partidario de concertar, buscar esa manera que es la única para cambiar la intendencia de Montevideo. No develo conversaciones privadas".

"Ese planteo sí se me hizo, no fue públicamente, no estoy dispuesto a develar eso", reconoció Lacalle Pou.

Montevideo Portal