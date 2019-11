Argimón pide que artistas “sistemáticamente contratados con plata de todos” apoyen a Sugo

Política

La candidata a vicepresidente por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, se refirió al caso del artista, Lucas Sugo, luego de haber sido criticado en redes sociales por haber tocado en un acto del Partido Nacional.

"Yo no conozco a Lucas Sugo, lo vi una sola vez en mi vida, pero obviamente lo conozco por sus canciones y me gusta. No sé que piensa, lo que sí se, es que mientras miraba distintas expresiones de otros representantes de distintas áreas de la cultura, expresándose por otro partido, aparece él en un audio, hablando precisamente de que recibió agresiones y descalificativos por haber sido contratado en un acto del Partido Nacional. Toda mi solidaridad", sostuvo fervientemente Argimón.

Por último, agregó: "Estoy harta de la intolerancia, la cultura debe ser precisamente el lugar donde todos nos tenemos que sentir identificados. Espero

Montevideo Portal