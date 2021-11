Argimón: hijos de mujeres que sufren violencia de género “son víctimas de primer grado”

Política

Este jueves 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la violencia contra la mujer y la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta Beatriz Argimón, participó de una actividad en el Parlamento en donde inauguró una muestra fotográfica autoría del reportero gráfico Gastón Britos.

La vicepresidenta resaltó que la muestra es una forma de “iluminar” el tema y opinó que la iniciativa convoca a reflexionar en el compromiso que se asume sobre el tema al que catalogó como un “flagelo”, que tiene raíces en lo cultural.

“Para quienes conocemos la trayectoria de Gastón (Britos), conocemos su vinculación permanente con su trabajo de denunciar cualquier forma de discriminación, por eso le decimos gracias”, sostuvo, y agregó que la muestra viene de parte de un “varón que comparte la preocupación por este flagelo”. “Es lindo interactuar cada uno desde su lugar, pero comprometerse”, acotó.

“Yo soy de las que dice que los hijos no son víctimas en segundo grado sino de primerísimo grado. Cuando una mujer sufre violencia sufre su entorno, pero es un tema de todos. Este año se ha trabajado mucho pero no alcanza, sino que se necesita el compromiso auténtico, muchas veces el saber detectar que en un hogar hay violencia, una llamada puede estar salvando una vida. El Parlamento no solo debe sancionar leyes sino hacer un seguimiento. Este tema está en primerísimo lugar de la agenda legislativa”, afirmó.

La exposición del fotógrafo estará en exhibición desde este lunes 22 y hasta el viernes 26 de noviembre.

