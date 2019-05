Argentina ya cursó pedido de extradición a presunto asesino de Olivares y Yadón

Internacionales

Juan José Navarro Cádiz, argentino de 26 años, está en nuestro país bajo arresto preventivo administrativo en Cárcel Central, a la espera de que se concrete su extradición a Argentina.



En ese sentido, el fiscal Juan Gómez confirmó al matutino El País que la Justicia ya remitió el pedido de extradición. El funcionario señaló que el detenido no volvió a declarar luego de su primera comparecencia, y que la extradición podría quedar resuelta en menos de una semana.



El joven reconoció ya que se encontraba en el lugar de los hechos, pero afirma no ser el autor de los disparos que acabaron el jueves con la vida de Miguel Yadón y causaron heridas graves al diputado Héctor Olivares, quien murió en la jornada del domingo.



Navarro es el sexto detenido por este caso y sería el acompañante de Juan Jesús Fernández en el automóvil desde el que, presuntamente, se efectuaron los disparos.



Gómez subrayó, además, que al no encontrarle nada "que pudiera merecer el inicio de una causa en Uruguay", el argentino se encuentra cumpliendo arresto preventivo, modalidad que no puede superar los 30 días.



El ataque perpetrado el jueves cerca del Congreso, en el centro de Buenos Aires, causó primero conmoción política, pero la tensión disminuyó al conocerse los indicios de motivaciones personales.

El presidente Mauricio Macri había prometido el mismo día que la investigación llegaría "hasta las últimas consecuencias para hallar a los culpables". Todo el arco político manifestó su repudio.

La prensa argentina coincide en señalar que el móvil del asesinato fue una presunta relación que mantenía Yadón, casado y con hijos, con una hija de Fernández.

Cámaras de seguridad de la plaza del Congreso captaron el momento del crimen. Las imágenes se difundieron por televisión con todo detalle.

Olivares y Yadón venían caminando por la vereda de la plaza que lleva al Congreso a las 07H00 locales (10H00 GMT). De un automóvil estacionado salen los disparos, a corta distancia. Ambos caen. Yadón muere y Olivares camina tambaleándose y se sienta en el cordón.

Un hombre, presuntamente Fernández, sale del vehículo y parece intercambiar palabras con el diputado. Otro hombre deja el auto y lleva las vainas servidas de la pistola para arrojarlas en un recipiente de basura.

Los asesinos no huyen enseguida y la acción dura casi tres minutos sin policías a la vista. Cuando aparece en la escena un efectivo de seguridad, el auto arranca lentamente y se aleja.