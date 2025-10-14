Argentina: videos muestran agresiones entre taxistas y conductores de apps en Aeroparque

Internacionales

Las redes sociales se inundaron en la mañana de este martes luego de que se desataran conflictos en las inmediaciones de Aeroparque Jorge Newbery en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre taximetristas y conductores de Uber.

Según informó La Nación, el conflicto se dio en las afueras de la terminal de arribos, dados los desacuerdos en la desregulación de la actividad.

Las imágenes muestran la trifulca entre las partes, aunque no queda claro quién comenzó con las agresiones. Cabe recordar que en Argentina existe una disputa legal para que se habiliten los viajes en coches de aplicación, algo a lo que los taximetristas se oponen.

En conversación con C5N, el delegado de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, Mariano, señaló que “lo único que exigimos a las autoridades es que se cumpla la normativa vigente y que trabajen de una manera ordenada como hacemos nosotros, con todas las regulaciones que nos imponen el gobierno de la Ciudad y el nacional, la documentación y las cosas en regla como tiene que ser para brindar un servicio de transporte de pasajeros seguro y legal. Pedimos por lo menos tener una competencia igualitaria entre los trabajadores y no vernos perjudicados ante estas maniobras”.

