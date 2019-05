Argentina: maestras prescolares sancionadas por “cargada futbolera” a un niño

Internacionales

El incidente tuvo lugar en el jardín de infantes Querubines, de la ciudad de Tucumán, y tuvo como contexto la victoria del equipo local Atlético San Martín de Tucumán sobre River Plate, resultado que eliminó al equipo porteño de la Copa de la Superliga.

En el video, las maestras -fuera de plano- piden a los niños un aplauso para el equipo vencedor, mandato que todos acatan con entusiasmo a excepción de Santiago, un niño que es hincha de River Plate. Ante el silencio del niño, las docentes insisten en su intento de que se sume al aplauso.

El video se viralizó rápidamente en las redes. Tras verlo, el padre del niño expresó su desagrado por lo sucedido. "Uno no deja a su hijo en cualquier lado. Nos habían dado buenas referencias del jardín. Cuando vi el video, lo primero que hice fue agarrar la moto e ir hasta ahí a ver qué había pasado. Pero no pudimos hablar con nadie", dijo en diálogo con el periódico El Tucumano.

Sobre la reacción del menor, explicó: "Quedó medio mal, no nos quería contar qué había pasado. Cuando le preguntamos cómo le había ido nos dice: 'Habíamos pintado y después nos pidió la señorita que aplaudiéramos a Atlético y yo no quería pero ella me pedía de nuevo".

Autoridades del colegio de la capital provincial se reunieron con los padres del niño y con los de sus compañeritos, y resaltaron que desde el municipio repudian el accionar de las docentes.

Horas más tarde, la secretaria de Educación Municipal de Tucumán, Susana Montaldo confirmó al citado medio que las docentes fueron separadas de su cargo mientras se analiza su situación.

"Lamentamos muchísimos esta situación. Hubo una falta de tacto pedagógico y de consideración a la situación emocional del niño", expresó la funcionaria municipal en una charla con el programa Vivo Tucumán que se emite por la pantalla de Telefe Tucumán.

Montaldo lamentó lo ocurrido en el jardín de niños municipal y pidió que lo ocurrido con Santiago sirviera de aprendizaje, no sólo para docentes sino también para adultos. "Ojala que esta situación nos llame la atención a todos los adultos, porque muchas veces en los núcleos familiares, especialmente entre varones que son los que discuten de fútbol, se hostiga a los niños para hacerlos cambiar de equipos. Lamentamos que esto haya ocurrido en el jardín", afirmó.

Sobre la situación de las docentes involucradas, la secretaria señaló que los Querubines tiene una circular que impide a los educadores filmar a los niños y subir las imágenes a las redes. "Acá hubo dos errores por parte de las docentes. Se los sacó del cargo y se analizará las situaciones y se verá si esto amerita un sumario administrativo", adelantó.

Por último, Montaldo pidió una reflexión a padres y docentes sobe este tipo de situaciones: "Queremos una reflexión para el docente o adulto, sobre el cuidado que hay que tener con los niños. Un club de fútbol tiene un contenido emocional importante y hay que respetar", finalizó.

En tanto, el club San Martín de Tucumán emitió un comunicado en rechazo a lo sucedido: "Tras el incómodo y lamentable momento que sufrió un pequeño en su escuela, difundido en la mañana de este miércoles y que fue de público conocimiento, nuestra Institución expresa su rechazo ante este tipo de acciones", dice el mensaje de la institución deportiva.

"San Martín quiere dejar sentado su repudio al bullying y, a su vez, a la exposición del menor tras la difusión del video. Este tipo de accionar no se justifica bajo ningún punto, ni en el marco deportivo, ni en ningún otro y mucho menos donde las agresiones se generen en contra de un niño en un ámbito educativo", concluye el texto.

Montevideo Portal