Argentina exige testeos por covid-19 a toda persona que ingrese al país

Internacionales

Argentina informó este lunes que tanto sus ciudadanos como extranjeros que arriben al país deberán realizarse testeos por la covid-19 debido al incremento de casos por la variante ómicron, según informaron fuentes oficiales.



“A partir de la proliferación de ómicron, una variante con riesgo aumentado de transmisión y reinfección comparado con las que circularon previamente, es requisito de ingreso a la Argentina realizar un test diagnóstico”, según indicó un comunicado del Ministerio de Salud.



“Los argentinos y extranjeros residentes o no que ingresen al país, mayores a seis años de edad, que hayan acreditado estar vacunados deberán practicarse una prueba de diagnóstico de SARS-CoV-2 entre los días tercero a quinto de su llegada al país”, de acuerdo con la normativa publicada el 30 de diciembre de 2021 en el Boletín Oficial.



Aquellos que no estén testeados, no podrán concurrir a eventos masivos ni a reuniones sociales en espacios cerrados. La medida vale para quienes ingresen por vía aérea, fluvial y marítima.



La decisión se fundamentó en el aumento de casos que ha sufrido el país; de hecho a fines de diciembre se superó la barrera de los 50 mil contagios.



“Se debe reforzar la vigilancia epidemiológica para detectar de manera temprana y oportuna un cambio en la situación epidemiológica”, indicó el documento.



Por otra parte, este nuevo requisito se suma a los requisitos vigentes para los pasajeros que deseen ingresar al territorio, ya que deberán contar con una declaración jurada exigida por la Dirección Nacional de Migraciones.



Además, deberán presentar una prueba PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las 72 horas previas al viaje, en caso de ser PCR positivo se requerirá un certificado de alta médica emitido tras 90 días de haber cursado la enfermedad.



También se requerirán los esquemas de vacunación completo, con catorce días antes del ingreso, y seguro de salud por la covid-19 para quienes resulten casos positivos o contactos estrechos.



El control de la documentación será realizado por las compañías de transporte previo al embarque.

EFE