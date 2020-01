Anuncian extensión del IMAE cardiológico en Tacuarembó

Política

En 2012 el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que instalaría un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) cardiológico en el Hospital de Tacuarembó y el primero público en el norte del país.

Esta intención fue ratificada en octubre del 2018, cuando el actual ministro Jorge Basso reiteró que se concretaría.

A principios de mayo de 2019, ante la demora de la concreción, tacuaremboenses comenzaron una campaña de recolección de firmas para que se concrete la tan anhelada habilitación del centro.

Para quienes llevaban adelante la campaña, la instalación del IMAE cardiológico público en ese departamento era una necesidad imperiosa, dado que la población del norte se encuentra "en inequidad con respecto a la del sur en lo que respecta al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares".

El diputado nacionalista Martín Lema había pedido a Basso, en una comparecencia en la Comisión de Salud, que el Gobierno cumpliera con la instalación anunciada.

Esta mañana, el presidente Tabaré Vázquez -junto con las autoridades del MSP, el hospital de Tacuarembó, ASSE, la intendencia del departamento, Fondo Nacional de Recursos, el Clínicas y la Facultad de Medicina- anunció el acuerdo para la extensión del IMAE cardiológico del Hospital Universitario de Clínicas en el Hospital de Tacuarembó, con personal calificado de Medicina y del hospital de Clínicas.

"Felizmente hoy le damos la noticia a la población", dijo Vázquez, que destacó que se trata de un emprendimiento único totalmente público. "Son propuestas concretas a problemas confretos que tiene la salud", agregó.

El ministro Basso dijo que se manejó la posibilidad de extender los IMAE, no crear nuevos, siempre con el objetivo de disminuir las brechas de accesibilidad y "lograr una tasa de uso para los usuarios del interior, por encima del Río Negro, que se acercara a las tasas de uso de la zona metropolitana".

"Teníamos este emprendimiento y un compromiso de esta administración. Significó la construcción de un mecanismo viable, que permita durante un año recorrer y tener la suficiente experticia para dar una continuidad a largo plazo", dijo. Comentó que además de los procedimientos invasivos -como angiografías- se realizarán cirugías cardíacas, algo que no se hace en todos los IMAE.

Agregó que el hospital va a incorporar los recursos humanos a través de los aportes de Facultad de Medicina y el Clínicas.

"No me vayan a preguntar si fui a pescar. El presidente es humano, a veces tiene que descansar. Dos veces en cinco años no está mal", bromeó Vázquez al momento de dar pie a las preguntas de los periodistas.