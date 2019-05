Antonio Romano: "La repetición es el principal factor de desvinculación del estudiante"

Locales

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) lideró esta semana el seminario internacional "Acompañar las trayectorias educativas: repetición y después", con el fin de reflexionar sobre la repetición como instrumento pedagógico, lo cual reavivó la polémica en torno a la eliminación de esta herramienta, con manifestaciones a favor y en contra.

El director de Planificación Educativa del Consejo Directivo Central (Codicen), Antonio Romano, dialogó con Montevideo Portal sobre este debate y explicó que se viene trabajando en el tema desde 2017, cuando se creó un grupo de trabajo con el fin de revisar los reglamentos de evaluación de pasaje de grado. Romano señaló que todavía "no se resolvió nada", aunque el seminario fue "un momento importante para encontrar un nivel de acuerdo entre los inspectores".

"Hay que pensar otras modalidades distintas a la que tiene Secundaria, en la cual la decisión de si un alumno repite o no resulta de la suma de los dictámenes que cada docente plantea y no pensando en la trayectoria del estudiante y qué es lo mejor para él", reflexionó Romano, quien indicó que no se cuestiona la validez de la herramienta en sí, sino que "el error está en pensar que es la primera herramienta cuando un estudiante no está pudiendo aprender".

"No discutimos que en algunos casos pueda funcionar, esa evaluación corresponde a los docentes. Tampoco se trata de suprimir la repetición, se trata de poner a disposición estrategias complementarias que acompañen al estudiante en su proceso y que no lo responsabilicen por no haber podido aprender en el tiempo que se supone que debiera haber aprendido", expresó.

El jerarca argumentó que el principal factor predictor de la desvinculación del estudiante de la trayectoria educativa es la repetición. "Repite, porque pensamos que es lo mejor para el estudiante, pero finalmente no termina", afirmó.

Para Romano, la repetición, sobre todo en educación media, se diseñó a modo de "filtro", con el objetivo de seleccionar a los estudiantes para que llegaran a la universidad "unos pocos". "Ese es el sentido de la repetición en Secundaria y por eso cuando vos la comparás con la de Primaria la triplica", explicó.

"En Secundaria de cada diez estudiantes que ingresan al Ciclo Básico, cuatro repiten primero, cuatro segundo y cuatro tercero. Es un índice muy alto. Y uno se pregunta: esos estudiantes que venían de la escuela, ¿tanto cambiaron cuando pasaron de un ciclo al otro? ¿Será responsabilidad de los estudiantes o estaremos utilizando un criterio para la evaluación que no son los que se ajustan a lo que nos proponemos?", meditó.

"Los estudiantes asisten a clase y aprenden. Lo que tenemos que revisar son los mecanismos que están impidiendo que los estudiantes puedan avanzar en su escolaridad. El desafío es generalizar la educación terciaria y ampliarla", sentenció.