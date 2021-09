Aníbal Fernández provocó a la oposición: “Tengo mucho trabajo y ellos están muy al pedo”

Internacionales

“Me quieren subir al ring porque dicen que hago ruido, pero no lo voy a hacer”, dijo el ministro de Seguridad de Argentina.

Aníbal Fernández sostuvo que él "tiene mucho trabajo" en su nuevo rol de ministro de Seguridad de Argentina y salió al cruce de las críticas que le lanzan desde Juntos por el Cambio, oposición, y otras fuerzas, al decir que "ellos están muy al pedo".

"Me quieren subir al ring porque creen hago ruido. No me voy a subir a ningún ring porque tengo mucho trabajo y ellos están muy al pedo”, dijo este lunes.

Entrevistado en Radio con Vos señaló: “Fui ministro de los últimos cuatro presidentes peronistas. Por lindo, no es. Ya me convencí. Algunas cosas he demostrado en cuanto a profesionalismo, de rodearme de personas que saben”.

Por otro lado, según informa Clarín, Fernández dio su mirada sobre la legalización del uso recreativo de la marihuana: “La legalización depende del Congreso. Respecto de la marihuana yo también tengo una posición tomada para dejar de estigmatizar a los pibes y que dejen de consumir basura tóxica. Para eso es preferible que permitamos el cultivo”, expresó.

A través de las redes sociales, Aníbal Fernández también salió a cuestionar al conductor Jorge Lanata debido a la última emisión de “PPT Box” (El Trece). En el informe periodístico del domingo se había reflejado la venta de drogas en las calles y en los barrios vulnerables, así como la influencia del narcotráfico en provincia de Buenos Aires.

El titular de la cartera de Seguridad tildó de “devaluadísimo” al programa que conduce el periodista hace una década.

Devaluadísimo el programa de Lanata. Eso me cuentan y con lo poco que le queda, repite su nota de 2 de agosto de 2015, conocida por todos por la infamia que es. Si el precio para seguir trabajando por un país mejor sigue siendo esta mugre la pago con convicción y amor a la Patria pic.twitter.com/HtLk3SoDF3 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) September 27, 2021