Anep definirá entre miércoles y jueves el protocolo de covid-19 para el comienzo de clases

Locales

Montevideo Portal

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, encabezó la semana pasada una conferencia de prensa en donde anunció una serie de actualizaciones relacionadas con la epidemia de covid-19 en el país. En tal sentido, se modificaron los protocolos para los eventos al aire libre y en espacios cerrados, y también en lo que hace a las cuarentenas y testeos en centros educativos.

En tal sentido, el secretario de Estado informó que los alumnos de educación escolar y secundaria no deberán hacer cuarentena ante un brote confirmado en un centro educativo cuando tengan dos o tres dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esta misma situación la tendrán aquellos que padecieron la enfermedad en los últimos 60 días del brote, dependiendo, además, de su estado de comorbilidad. “No se va a pedir la cuarentena o el aislamiento si están con la vacunación completa”, sostuvo Salinas.

Por el contrario, para aquellos que cuenten con una dosis, no estén vacunados o hayan pasado los 60 días de transcurrida la enfermedad podrán reintegrarse al octavo día de la última exposición al brote y no requerirán test para regresar.

Esta decisión del ministro generó diferencias entre personal de la salud y las propias jerarquías de la educación porque se generaría una discriminación entre alumnos vacunados y no vacunados. La Comisión Asesora de Vacunaciones, que asesora y recomienda al Poder Ejecutivo en lo que hace a las inoculaciones, había recomendado la vacunación en menores de edad, evitando la discriminación por su status vacunal.

En tal sentido, se generó una diferencia entre autoridades de la salud y de la educación, que según pudo saber Montevideo Portal, fueron saldadas en una reunión el pasado miércoles, que derivaron en una serie de recomendaciones que fueron planteadas el jueves en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep).

Las recomendaciones

En primer lugar, el Ministerio de Salud Pública recomendó a las autoridades de la educación que las cuarentenas será igual para todo el mundo y no se hará diferencia entre niños y adolescentes vacunados y no vacunados. No obstante, sí habrá una diferencia entre preescolares y escolares y alumnos de secundaria.

En caso de detectarse un brote —dos o más de dos casos con un nexo epidemiológico entre sí— los alumnos preescolares deberán hacer cuarentena siete días de aislamiento. En tanto, los escolares y liceales y alumnos de UTU deberán hacer ocho días de cuarentena, sin importar su estatus vacunal.

“Se realizará cuarentena a todo el grupo en caso de que exista un brote, con la definición previa de que ‘brote’ es cuando se contagiaron entre sí, es decir, cuando hay más de dos casos con nexo epidemiológico entre ellos. Si hay casos aislados no. La otra cosa importante es que para el reintegro no se requiere test, salvo en el caso de los enfermos. El que simplemente hizo cuarentena preventiva, vencido el término de la cuarentena vuelve a clase y no se le exige el test. En el período de cuarentena se va a seguir con clases virtuales”, aseguraron las fuentes.

A su vez, para los docentes, tanto a nivel de Educación Inicial como Primaria, Secundaria y UTU, deberán usar mascarilla obligatoriamente dentro del salón. También tendrán que hacer cuarentena de ocho días, sin importar su estatus vacunal, en caso de detectarse un brote, entre otras medidas.

Una definición

Las citadas fuentes informaron además que el protocolo final de la Anep, que se realizará en base a estas nuevas recomendaciones del MSP a las que llegaron tras la reunión del pasado miércoles, será definido antes del jueves de esta semana. Por los feriados de Carnaval, la actividad se retomará el miércoles y se estima que para el otro día ya esté definido el protocolo por parte de las autoridades educativas.

Asimismo, esta semana también se presentará el Plan de Inicio.

Montevideo Portal