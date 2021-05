Andrés Ojeda reconoció que tuiteó “caliente” y senador suplente del FA le reclamó seriedad

Política

Después de las declaraciones realizadas por el senador Mario Bergara sobre el aumento de abusos policiales en los últimos meses, el dirigente del Partido Colorado y además abogado del Sindicato de Policía, Andrés Ojeda, salió al cruce del legislador.

Ojeda señaló que las acusaciones del legislador frenteamplista eran ofensivas e infundadas. "Cita tres casos sueltos, cercanos en el tiempo -y que aún están siendo investigados-, para sacar conclusiones apresuradas, forzadas y dramáticas", escribió el profesional en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Se siguen esperando las disculpas por las falsas acusaciones que hicieron contra los policías que actuaron en Plaza Seregni. Una vez más, ¡paren la manija irresponsable anti policía!".

Este jueves, el que salió al cruce fue el asesor de la bancada de Fuerza Renovadora y senador suplente Diego Olivera, que le cuestionó a Ojeda si era "¿Un profesional al servicio de un sindicato o un simple operador político?".

"Sus dichos resultan ofensivos porque distorsionan la intervención de Mario Bergara", escribió en redes sociales el exdirector del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

¿Ojeda, es un profesional al servicio de un sindicato o un simple operador político? Sus dichos resultan ofensivos porque distorsionan la intervención de @Mario_Bergara en el Senado. (sigue)https://t.co/e2FoIi2LL9 — Diego Martín Olivera Couto (@dolivera_uy) May 6, 2021

Por su parte, Ojeda reconoció en radio Universal que no escuchó toda la intervención que hizo Bergara en la media hora previa del Senado, pero a raíz de lo que vio en la prensa se indignó y calentó: "Me rompió la vista y me generó un grado de indignación importante. Uno por lo general no se calienta por cualquier cosa, pero esto me hizo calentar"

El abogado recordó como un episodio "emblemático el de la Plaza Seregni y acusó que muchos actores relevantes y particularmente el senador Bergara, "embistieron" en forma gratuita contra los policías del operativo.

"No hubo una sola denuncia de abuso policial formalizada por ese hecho. La única que existió fue la de los policías del operativo que fueron agredidos. ¿Saben cuántas veces se disculpó el senador Bergara con esos policías? Cero, nunca. Nunca le dedicó 30 segundos de su tiempo a decir ‘estuve mal, acusé falsamente a policías que actuaron bien", agregó.

Insistió en que la intervención de Bergara fue "manija pura y dura anti policia" y agregó que era "irresponsable porque envalentona a enfrentar a la Policía y deslegitima su accionar".

"Para pegarle al gobierno toman de rehén al trabajador policial. Esto no tiene nada que ver con colores políticos, las disculpas que se reclaman no son al gobierno, es a los trabajadores. Le están buscando la quinta pata al gato, constantemente, a todo lo que hacen para pegándole al policía, pegarle al gobierno. El funcionario se ve como fusible o cabeza de turco para pegarle al gobierno de turno", expresó.

En tanto, Olivera defendió la intervención de Bergara que tuvo una extensión de poco más de cuatro minutos y sostuvo que "defender a la Policía es exigirle al gobierno que mejoren las normas que la rigen, que brinde condiciones laborales adecuadas y -que tengan- el mejor equipamiento posible. Esto jerarquiza la noble tarea de los buenos policías que son la enorme mayoría".

Pero además, Olivera tomó las propias declaraciones de Ojeda a radio Universal recordando que el abogado dijo no haber escuchado la intervención completa.

"Poco esfuerzo y seriedad para alguien que es contratado para desempeñar una tarea profesional. Si hubiera hecho bien su trabajo, además se ahorraba una calentura", finalizó el asesor.

