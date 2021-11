Andrade propuso debatir con Lacalle por la LUC: “Me encantaría poder intercambiar”

Política

El senador del Partido Comunista (Frente Amplio) Oscar Andrade fue el entrevistado de esta semana en el programa Quién es quién, que conduce el periodista Gustavo Vaneskahian y se emite por TNU y Diamante FM. El legislador dialogó sobre varios asuntos, entre otros, las elecciones en Nicaragua y la participación del presidente Luis Lacalle Pou en la campaña por el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración.

Sobre el acto eleccionario en el país centroamericano, Andrade afirmó que “no leyó el comunicado de Cancillería”, pero reconoció que conoce las “complejidades que tiene el proceso en Nicaragua”. No obstante, aclaró que le “lama la atención” la “doble valoración” de los problemas en distintos países.

“Nicaragua tiene inestabilidad política social, las tienen históricamente porque es una zona de mucha influencia y las tiene a partir de que está la posibilidad del canal de Nicaragua, que competiría con el canal de Panamá y sobre todo si China, en términos geopolíticos, genera condiciones y hace que los problemas políticos internos que existían se incrementan”, indicó.

“Lo que sí digo, que ahí sí llama la atención, es la doble valoración entre distintos problemas. Hasta ayer fue el muerto 149 en Colombia en lo que va del año y eso parece que no es problema político”, añadió.

En este sentido, afirmó que “no tiene elementos” para sostener si la elección fue “legítima o no”. “Fue el domingo, hubo observadores y, en realidad, los primeros resultados que tenés es que votó mucha más gente que la que se pronosticó que se votaban, eso también se cuestionaba”, expresó.

“Nicaragua tiene problemas institucionales profundos y tuvo problemas desde el punto de vista de respuestas represivas profundas, lo que sí digo es que esos problemas existieron en Chile, en Colombia, en Brasil y hay una mirada diferente cuando pasa en Nicaragua, que cuando pasa en Venezuela. La democracia plena en América Latina la tiene Uruguay y Costa Rica”, sentenció.

“Reconozco que hubo elecciones en Nicaragua, en medio de una crisis política e institucional muy fuerte y esas elecciones eligieron a Daniel Ortega. No es que no hubo elecciones, sí, lo eligieron. Por lo que sé, mayoritariamente. ¿Tengo los elementos como para poder opinar de cada una de las personas que fueron juzgadas? Yo no los tengo”, agregó.

En conclusión, el legislador del FA opinó que en Nicaragua “no hay dictadura” porque hubo elecciones el pasado domingo y que Daniel Ortega “no es un dictador” porque se lo eligió a través del voto de las personas.

“Hay problemas en Nicaragua de todos los colores, no distintos a los que hay en Colombia. Lo que sí digo es que nadie habla de (Iván) Duque, no se puso bajo sospecha que (Sebastián) Piñera fuera un dictador por más que hubo masacres en Chile, no se puso bajo sospecha a (Jair) Bolsonaro aun cuando el hijo dijo que iba a ir con un jeep y soldados a agarrar al Supremo Tribunal Federal y hubo convocatorias a no respetar la institucionalidad. Creo que está bien que Uruguay no se pronuncie porque un país pequeño lo que hace es pronunciarse con cuidado de los procesos internos de cada país”, acotó.

En otros asuntos, el periodista le preguntó sobre la opinión de constitucionalistas, quienes afirmaron que Lacalle “no caminó en la cornisa de la Constitución” al hablar sobre la LUC, dichos que había afirmado el propio Andrade. En este caso, Andrade dijo que hay distintas opiniones y que escuchó la opinión del doctor Óscar Botinelli, que dijo que el presidente una vez que se declaren las firmas no puede hablar sobre el asunto, según Andrade.

Asimismo, al parlamentario le parece “bárbaro” que el nacionalista tenga la posibilidad de participar para poder intercambiar e incluso propuso debatir con Lacalle.

“Debatiría con él (en referencia a Lacalle)”, le preguntó Vaneskahian. “Él dice que puede participar, si está resuelto que puede hacerlo, me encantaría poder intercambiar de los contenidos de la LUC y poder explicarle que muy cerca donde vivía, en La Tahona, va a encontrar a 40 trabajadores despedidos y sustituidos por otros, eso es la LUC. Escuché a gente muy especializada, politólogos que son doctores en derecho, sostener que una vez declaradas las firmas el presidente no puede participar. está bueno que participe directamente”, sostuvo.

“En ningún referéndum que conozco hacia atrás vi al presidente participando en actos de campaña, no lo vi. No vi a Sanguinetti en años de campaña por la Ley de Caducidad, no vi a Lacalle Herrera cuando las empresas públicas. Entonces, es que no querían defender esas leyes o entendieron que había que abstenerse. En realidad, la tradición política el presidente se abstiene. Si quiere ingresar me parece bárbaro por qué el secretario de inteligencia puede ocultar información vinculada a violación de derechos humanos. ¿En qué nos mejora a eso como Uruguay?”, acotó.

Finalmente, el legislador del FA indicó que aún falta más debate e intercambio en la campaña para derogar los 135 artículos de la LUC, pero manifestó que es evidente que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, “miente” cuando “sale a decir que los plazos de adopción se caen si se vota la LUC”.

“Está refiriéndose a artículos que no están en los 135 artículos (que se pretenden derogar). Lo del spot (por la privatización de la educación) admite interpretación, lo de Delgado es mentira, no está, no es opinable”, concluyó.