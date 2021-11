Ancap cerró su balance a setiembre de 2021 con ganancias por US$ 98 millones

Economía

La utilidad de la estatal petrolera solo por venta de gasoil a UTE fue por US$ 49 millones, mientras que en el mercado monopólico de combustibles perdió US$ 19 millones.

Montevideo Portal

Ancap presentó este martes su balance cerrado a setiembre de 2021, un día después de que el gobierno anunció que las tarifas de los combustibles no tendrán ajuste para el mes de diciembre, a raíz de las extraordinarias ganancias que ha tenido la empresa por venta de gasoil a UTE para la exportación de energía a Brasil.

La estatal petrolera cerró su balance del tercer trimestre de 2021 con una ganancia neta de US$ 98 millones, que se explicaron principalmente por las utilidades por US$ 49 millones a partir de la venta de gasoil a UTE, las coberturas por diferencia de cambio (US$ 26 millones) y previsiones a pagar de juicios (que tuvieron fallo a favor) que pasaron ganancias US$ 10 millones.

Las empresas vinculadas que generaron una renta por US$ 24 millones.

En tanto, si se considera el mercado monopólico de los combustibles se reportó una pérdida de US$ 19 millones y en el negocio del portland (fabricación y comercialización) por US$ 5 millones.

“El mercado monopólico reporta una pérdida de US$ 19 millones como consecuencia de ventas por debajo de la paridad de importación en gran parte del período; se revierte la contabilidad con el resultado de los negocios a otros mercados en competencia habituales, el resultado excepcional de gasoil a UTE, el efecto de la cobertura del tipo de cambio y el resultado de las sociedades vinculadas”, explicó la empresa en su resumen ejecutivo.

Con respecto a los resultados extraordinarios por ventas a UTE, se agregó que la exportación de energía eléctrica a Brasil mantiene niveles “inéditos y sostenidos”, provocando que hasta el mes de octubre “se lleve vendido más de dos veces lo vendido en 2020 y más de 16 veces las ventas de 2019”. Entre enero y octubre de este año Ancap vendió a UTE 360.000 metros cúbicos de gasoil 50S.

De las principales empresas en que participa Ancap, Ducsa tuvo una utilidad de US$ 20 millones, Alur de US$ 4 millones y Cementos del Plata perdió US$ 1,4 millones.

Por su parte, Ancap registra que los subsidios al supergás envasado y a granel en lo que va de 2021 implicó un costo para la empresa de US$ 125 millones, aspecto que en el factor X incluido en el precio de los combustibles no está del todo contemplado (se considera $ 1,70 de los $ 2,97 totales), entiende la dirección de la empresa.

Los demás costos que contempla el factor X están vinculados a las mezclas de bioetanol que está obligada a realizar la empresa ($0,62) y a otros costos operativos de Ancap que se reconocen como inefcientes ($ 0,65).

