Amorín Batlle: “No creo en las encuestas (…) En esta interna tengo un piso de 30 %”

En conversación con Montevideo Portal, el precandidato colorado aseguró que “aunque votara 3 %” no se bajará de la interna.

No hay bandera blanca

El precandidato colorado José Amorín Batlle aseguró que no está entre sus planes bajar su precandidatura a la Presidencia por el Partido Colorado a pesar de que las encuestas plantean malos resultados para él.

"No creo en las encuestas. Me pasó en la elección interna pasada que una encuestadora me daba el 3 % y saqué el 26 %. Saqué nueve veces más de lo que decía", señaló en una conversación con Montevideo Portal (que será publicada completa este viernes en una nueva edición del ciclo Uruguay 2020).

"Yo en esta elección interna tengo un piso del 30 %", aseguró Amorín y basó su respuesta en que recorre el país y conoce a la gente y a los dirigentes.

"Sé cómo voy a votar en cada departamento, así que voy a tener un piso de 30 % y, por lo tanto, no pienso en bajarme", expresó.

Además, consideró que "aunque votara el 3 %" no bajará su precandidatura "porque uno en estas campañas lo que defiende son ideas".

"A mí me han enseñado que mucho más que los resultados electorales, que espero que sean buenos para mí, uno tiene que defender las cosas en las que cree. Hasta el último día voy a seguir trabajando por las cosas en las que creo", explicó.

