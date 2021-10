Amodio Pérez dijo que Gavazzo le dio “información operativa del segundo vuelo”

Locales

Luego de que el Poder Judicial resolviera en 2019 a la Justicia a indemnizar a Amodio Pérez con 2.196.000 pesos más intereses, a lo que se suman 25.000 dólares por daño emergente y que el Tribunal de Cuentas ratificara la condena inicial, el extupamaro volvió a España.

En ese marco, fue entrevistado por el programa Punto de Encuentro de radio Universal, donde dialogó sobre varios asuntos. En este sentido, fue consultado sobre su venida a Uruguay este año y la indemnización que recibirá por el Estado.

“La empresa perdió más de 100 mil euros, unos 108 mil euros teníamos calculado, y voy a cobrar 30 mil dólares, más o menos la tercera parte de los daños que me causó el falso procesamiento. Hay una cosa que no tuvieron en cuenta y es que yo estuve un año sin poder abandonar el país con lo cual prácticamente era como si estuviera preso. No podía volver a España a atender mis asuntos personales en España tenía las fronteras cerradas y eso nadie lo tuvo en cuenta”, aseguró.

En ese sentido, comunicó que no sabe cuándo va a cobrar ese dinero y que tendrá que volver a Montevideo porque tiene que efectivizar el cobro y “resolver cosas” en la capital uruguaya. “Tengo el pasaje cerrado el 17 de noviembre, el mes que viene”, afirmó.

En otros temas, Amodio señaló que Uruguay es un país “insostenible” ya que cualquier gestión “se convierte en un trámite burocrático imposible de resolver”: “La gente te atiende mal, es carísimo, la asistencia pública para conseguir los medicamentos hay que hacer horas de cola, mientras que aquí en España te los entregan en cinco minutos y cuestan tres veces menos que en Uruguay”, expresó.

El entrevistador le planteó que el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) promulgaba cambios de ese estilo y que una vez que sus dirigentes estuvieron en el gobierno no pudieron cambiarlos. Pérez respondió que el gobierno del Frente Amplio no realizó los cambios porque “no quiso”.

“El gobierno (del FA) no pudo no, en el gobierno no quiso. Los problemas siguen vigentes, el FA en 15 años no resolvió ninguno de esos problemas, al contrario, algunos los agudizó como el tema de la enseñanza y de los asentamientos”, opinó, y apuntó contra el sistema y los partidos políticos.

“Los partidos políticos viven del sistema y están todos comprometidos con el sistema y cada peso que se le dé a la gente para crear condiciones de trabajo son pesos que se le restan al sistema político. El sistema político vive del sistema, del Estado. Es el Estado paralelo, eso es lo que hay que acabar. Por ahí se van millones y millones de dólares”, agregó.

También contó qué partido votó en las pasadas elecciones presidenciales. Según dijo, votó por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), pero acotó que se sintió decepcionado porque su líder, César Vega, “se integró al sistema”.

Pérez confesó que hace mucho tiempo se siente arrepentido de haber integrado el MLN-T y calificó como un “error” su creación. “Uruguay no estaba preparado ni era capaz de admitir un movimiento revolucionario como el MLN. Eso unido a los errores que nosotros mismos cometimos, creo la situación para esa crisis profunda de 13 años de dictadura que aceleró el proceso del golpe (de Estado). No creo que hayamos sido responsables únicos, aceleró el golpe, pero no fue la única causa. El golpe de Estado se iba a dar igual porque Uruguay no podía ser una isla en el conjunto de América Latina, había que aplicar las doctrinas económicas de los chicago boys y el Uruguay había que aplicarla”, sostuvo.

Contacto con exguerrilleros y represores

Amodio Pérez manifestó que actualmente sigue en contacto con unos 10-12 excompañeros del movimiento revolucionario y que lo hace por Facebook o por mail, y narró que se siente respaldado por ellos, aunque estos no quieren ser “mencionados”.

Consultado sobre si ha tenido contacto con represores de la dictadura, el exguerrillero respondió afirmativamente y comentó que “les pidió información”.

“Con (José) Gavazzo sí me reuní. Gavazzo es uno. Me reuní antes de su muerte, este año, hace un par de meses, antes de su muerte. Hablamos de todo un poco, desde nuestros recuerdos infantiles, porque nos criamos juntos, desde cómo remontábamos las cometas. Le pedí mucha información y toda la que le pedí me la dio”, informó, y añadió que le dio información sobre el segundo vuelo, sobre Macarena Gelman y “varias cosas”.

“El tiempo lo dirá (si hay algo revelador). Por ahora me lo guardo porque estoy trabajando con eso. Estoy uniendo los datos con otros anteriores”, dijo. “¿Qué va a hacer con eso?”, le preguntaron. “Ya lo veremos, no lo sé”, respondió.

Finalmente, el exguerrillero cuestionó que las personas que fueron encontradas realmente sean las personas que dicen que son: “Hay serias dudas de que los hallazgos sean los que se dicen que son, eso para empezar. Hay pericias forenses, pero nadie las ha comprobado. No sé si van a aparecer más personas porque no depende de mí, depende de que quienes tengan información la den”, dijo.

“Gavazzo me dio información operativa, quiénes fueron los que colaboraron, cómo terminaron trabajando para el servicio de información. No sé si dio información o no a la Justicia, yo le pregunté sobre algunos hechos de Argentina y Uruguay y él me dio la información que conocía. Además, no me interesa si la entregó o no”, concluyó.