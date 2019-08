Amnistía Internacional y Japón emitieron comunicados similares al de Uruguay

Uruguay no quedó solo con el comunicado en el que advierte a sus ciudadanos que extremen precauciones en caso de visitar Estados Unidos.

Amnistía Internacional emitió un mensaje similar, en el que señala que a causa de la violencia impulsada por la tenencia de armas se vive una crisis de derechos humanos en Estados Unidos. El texto es similar al de Uruguay y recomienda evitar concentraciones de gente y ser especialmente vigilante en lugares públicos.

Según la raza, genero, país de origen u orientación sexual, los visitantes pueden experimentar mayor riesgo, agrega el organismo.

Pero, al igual que lo había hecho Venezuela, otros países se sumaron al comunicado uruguayo en términos similares.

El consulado de Japón en Detroit se refirió a Estados Unidos como una sociedad "armada" y pidió a sus ciudadanos que estén alerta en espacios públicos.

Sin embargo, no es la primera vez que un país emite una alerta parecida. Alemania, Irlanda, Canadá y Nueva Zelanda han realizado comunicaciones de este tipo anteriormente, recuerda el Washington Post. En algunos casos, como el uruguayo, fue en respuesta a un comunicado estadounidense de igual tono, pero cada vez más países "toman la prevalencia de violencia armada masiva como una amenaza real para sus ciudadanos".

Nueva Zelanda aún tiene una advertencia online que señala que en Estados Unidos "hay una mayor incidencia de crímenes violentos y posesión de armas" que en Nueva Zelanda, y que "tiroteos ocurren cada tanto en los Estados Unidos". Similares son los anuncios de Canadá, Irlanda e incluso de las Bahamas.

Amnesty International today issued a travel warning calling for travelers and visitors to the United States to exercise extreme caution due to rampant gun violence, which has become so prevalent in the US that it amounts to a human rights crisis. https://t.co/bsVsiBOO5K pic.twitter.com/CVWEyVzR3c