Política

Amado: "La derecha es una colcha de retazos y por eso no ganará las elecciones"

El ex dirigente colorado explicó por qué su sector adhirió a Daniel Martínez y dijo que a él también le habían cortado un brazo.

El diputado Fernando Amado, líder de la agrupación Unir, dijo en la noche del viernes que cuando el Frente Amplio llegó al poder en 2005 "había dejado de ser una colcha de retazos", que unificaba distintos sectores de izquierda pero "tomaba decisiones armoniosamente".

Amado dijo en el programa Apuesta D10 de 970 Universal, que conduce César Bianchi, que hoy la derecha sí es una colcha de retazos. "La oposición hoy es un federación de partidos y lo que los mueve es sacar al Frente Amplio del gobierno. No hay un modelo de país. En las últimas horas se muestra claramente que no hay una cosa armoniosa de fondo. Puede haber una cosa del momento: 'Queremos sacar al FA para tener nosotros la manija del poder, y cuando lleguemos ahí arriba, vemos'. Pero mientras siga siendo una colcha de retazos, no llegará al poder. Por eso va a perder las elecciones", sostuvo.

El legislador explicó qué llevó a su agrupación a adherir a la candidatura del candidato oficialista Daniel Martínez en las elecciones de octubre. Recordó que "siempre dijo" que se sentía de izquierda y durante nueve años intentó recuperar dentro del Partido Colorado "las banderas de Batlle y Ordóñez", hasta que entendió que era imposible. Y admitió tener, desde hace años, "el señalero prendido a la izquierda".

Patricia Soria, dirigente de Unir, agregó: "Las personas que nos voten a nosotros van a votar prestado, como nosotros, al lema FA, porque es el lema que circunstancialmente vamos a utilizar para generar este espacio progresista. Nuestro planteo es que hay dos modelos de país: uno conservador y otro progresista y nosotros apuntamos a ese modelo progresista. Nosotros siempre dijimos que no queríamos una polarización. Decíamos 'ni Amsterdam ni Colombes, queremos un país de Olímpica'". Bianchi le preguntó si la tribuna Olímpica no estaba representada en el Partido Independiente. "No, porque decidieron para qué lado van a jugar: para el lado conservador. Fernando estaba en el medio de la tribuna hablando con todos, con los de un lado y los del otro, y sí... comulgaba más con las ideas progresistas del Frente Amplio", dijo.

Amado dijo no entender hoy al Partido Colorado, que en éste priman las ideas y la visión liberal de Jorge Batlle ("es el gran ganador, desde algún lado se debe estar sonriendo"), pero que las ideas progresistas de Batlle y Ordóñez no están en ningún sector del Partido Colorado. "Cuando nosotros estábamos en el Partido Colorado advertimos que el batllismo se lo había llevado el FA, y que había que ir a buscar esas banderas y traerlas de vuelta al partido. Cada vez que hacíamos cosas para que se generara eso, había lío en el partido porque salían los reflejos inmediatos de los sectores conservadores, liberales desde el punto de vista económico más tipo Jorge Batlle o más de derecha pura, tipo Pacheco Areco. Entonces nos decían: '¡Socorro, estos son zurdos, juegan para el FA!' No, nosotros queríamos recuperar las banderas de Batlle y Ordóñez, pero el Partido Colorado decidió ser un partido de derecha o de centroderecha", añadió.

Finalmente, Amado admitió que hubiese preferido el éxito del bloque de La Alternativa (que lideraba Pablo Mieres, con el sector Navegantes de Esteban Valenti y Selva Andreoli, y su sector Unir).

Con el quiebre de La Alternativa "fracasó la posibilidad de que no exista polarización en el Uruguay. El gran fracaso del sistema y del Uruguay es que estamos frente a una elección polarizada en donde es: estás de un lado o estás del otro. Buscábamos romper con eso, pero hubo alguien que nos cortó un brazo, que ya estaba jugado de lleno a un polo. Nosotros sí decíamos: 'hasta octubre, nada'".