Almagro: “la izquierda uruguaya tiene tentaciones totalitarias”

Política

El ex canciller y actual secretario general de la OEA dijo que su salida del FA era “crónica de un divorcio anunciado”.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha estado en el centro de la polémica por su postura respecto a la actual coyuntura venezolano. No por la pertinencia o no de esa postura, sino porque esta chocaba -a menudo con violencia- con la adoptada por el Frente Amplio y el gobierno de nuestro país. Estos frecuentes chisporroteos acabaron por determinar -a pesar de las décadas de militancia- la salida de Almagro de las filas frenteamplistas.

"Con el Frente Amplio es crónica de un divorcio largamente anunciado. Es un tema de principios", dijo Almagro en declaraciones al Apuesta D10, el nuevo programa periodístico que los comunicadores César Bianchi y Elsa Levrero conducen a partir de esta semana por Radio Universal.

"Es imposible seguir juntos por el mismo camino cuando las diferencias son en cosas tan profundas", afirmó el político, agregando que se tomó este distanciamiento "con mucha naturalidad".



Interrogado acerca de si esta ruptura significaba el fin de su condición de frenteamplista, Almagro no respondió de manera concluyente, pero sí hizo referencia a los elementos de base que, más allá de los incidentes referidos a Venezuela, lo alejaban de su partido político.

"Tengo diferencias en cosas que creía superadas por la izquierda uruguaya", manifestó. "Que la izquierda uruguaya tuviera todavía tentaciones totalitarias, para mí era algo que no existía. Que la izquierda uruguaya tuviera que tratar de justificar la dictadura cubana o una dictadura bolivariana emergente, no tiene ningún sentido. Si el Frente Amplio está ahí, yo no puedo estarlo", sostuvo.

En cuanto a la situación de Venezuela, Almagro explicó que en las últimas horas "se salió adelante con una buena situación que fue el regreso de Guaidó, la posibilidad de Guaidó de seguir en su proceso interno de consolidar fuerzas y llevando adelante las soluciones que el país necesita para redemocratizarse, para alcanzar los resultados de restablecer las más plenas garantías, ele estado de derecho y el respeto a la Constitución, que son fundamentales".

Asimismo, espera que Nicolás Maduro no cumpla con su amenaza de arrestar a Guaidó y que este pueda "segur con su proceso de transición democrática".

En cuanto a la postura uruguaya, que pasó en forma casi instantánea de la neutralidad al apoyo de la postura europea de pedir elecciones presidenciales anticipadas, el funcionario internacional consideró que fue un cambio "demasiado abrupto, demasiado sorpresivo, pero en la decisión correcta".