Algunas propuestas para disfrutar Halloween y algo sobre el origen de la celebración

Hoy se celebra Halloween, una fiesta que en nuestro país recién logró cierta popularidad en el siglo XXI, como se aprecia en el merchandising ofrecido en supermercados y comercios.

Centenares de niños tocarán a las puertas de las casas hoy con la siguiente pregunta: ¿dulce o treta? En ese caso usted (si no es uno de los que golpea la puerta) deberá entregar caramelos o algún tipo de dulces, arriesgándose a la travesura si no lo hace.

Para esta noche también hay muchos eventos relacionados con esta clásica celebración, cuyo origen repasaremos más abajo. Desde conciertos de música celta a lectura de cuentos de terror, les mostramos algunos ejemplos que podrán disfrutarse este jueves.

Voces Anónimas

En el Castillo Pittamiglio, a partir de las 18 horas, se puede concurrir al evento Halloween con Voces Anónimas, organizado por el popular programa (y saga de libros) de Guillermo Lockhart.

"Vas a descubrir el origen de Halloween de la mano de algunos personajes enigmáticos.

En la planta baja te recibirán, en el primer piso te contarán la historia sobre el origen de Halloween y sus personajes y en el segundo piso (si te atreves a subir), tendrás que ingresar a un laberinto en el que varios personajes siniestros se encargaran de darte los peores sustos de tu vida", anuncian los organizadores.



Entrada: 390 pesos en Abitab , Redpagos y Tickantel

Horarios: 18,19,20,21,22 y 23 horas. Consultas por Whatsapp - 094050837

Lectura de cuentos de terror

Este jueves 31 de octubre, con motivo de Halloween, se realizará en la Sala Infantil y Juvenil de la Biblioteca Nacional una lectura de cuentos infantiles del género terror para niños y niñas a partir de 10 años.

Lugar: Biblioteca Nacional (Av. 18 de Julio 1790)

Horario: Jueves 31 de octubre de 14 a 16 horas

Gratuito

Halloween night

The Shannon Irish Pub te invita este año a festejar el año nuevo celta de la misma forma que lo hicieron los druidas del siglo I A.C.



A partir de las 22hrs Treboada nos deleitará con música medieval y música tradicional irlandesa, escocesa, de gales y gallega.

"Treboada" en la antigüedad se llamaba al sonido de los bombos y tambores que anunciaban la llegada de las fiestas y romerías por los pueblos de Galicia.

Jueves 31 de Octubre

Apertura: 18Hrs

Mail: reservas@theshannon.com.uy

Telefono: 2916 9585

Bartolomé Mitre 1318 esq. Bs. As

Halloween en el Casino Parque Hotel

"Te esperamos el jueves 31 de octubre a las 23 hs. para disfrutar de la Fiesta de Halloween", anuncian los organizadores.

Show con música de Darwin Marrero

DJ en vivo

Trago de bienvenida

Cabina de fotos

Halloween en el Castillo Pittamiglio de Las Flores

Horario: 15 a 18h

• Recorrida por el museo para aprender sobre Humberto Pittamiglio (esta actividad será opcional y deberá ser coordinada con anticipación.)

• Charla introductoria para conocer los orígenes de esta festividad (en inglés para los colegios bilingües).

• Juegos típicos: La telaraña, carrera de cucharas, armarle la cara al monstruo, juego de las manzanas, búsqueda del tesoro, acertijos, etc.

• Maquillaje a cargo de maquilladora profesional.

Precio: $150 por niño (consultar por precio para grupos familiares, escolares e instituciones educativas)

Castillo Pittamiglio de Las Flores (Ruta 71 km 1,5 - Maldonado)

Teléfonos: 098-85-17-34 / 096 728 606

universopittamiglio.com

Potter Night edición Halloween

"Los dementores han llegado y planean estropear Halloween. La Biblioteca Nacional es la u´ltima defensa del mundo muggle. Toma tu capa, practica con tu varita, reu´nete con tu casa y vence a todos los desafi´os de los espectros. Y a finalizar la noche, la casa que haya realizado las mayores proezas se queda con el gran boti´n.

Entrada: bono colaboración para la @auq_quidditchuruguay Valor: $200 por persona.

Actividades pensadas para mayores de 15 años.

Biblioteca Nacional, a partir de 18 horas.

El origen

Halloween tiene su origen en la historia de los celtas y en una festividad conocida como Samhain que literalmente significa "fin del verano".

Se celebraba en esta festividad el final de la temporada de cosecha y era considerada como el "Año nuevo celta", que comenzaba con la "estación oscura".

Así, los antiguos celtas creían que la línea que unía este mundo con el otro se estrechaba con la llegada del Samhain, permitiendo a todos los espíritus atravesar esa frontera. De este modo, mientras los familiares fallecidos eran invitados en ese día, los dañinos eran alejados. De ahí, el origen de la utilización de los disfraces y las máscaras, que eran utilizados para ahuyentar a los malos espíritus.

Los celtas, desperdigados por las islas británicas, parte de Francia, Bélgica, Alemania y la actual Galicia en España, celebraban entonces cada 31 de octubre por la noche un año nuevo. En el festival despedían al sol y anunciaban la llegada de la temporada del frío y la oscuridad. Esa noche Samhain, Señor de la Muerte y Príncipe de la Oscuridad, venía para tomar prisionero al sol y convocar a los espíritus de los muertos. Ello explica bien el origen del nombre "La Noche de Todos los Muertos", una de las denominaciones populares de Halloween en español. ¿De dónde viene entonces lo de ''todos los santos''?

La palabra de "Halloween" como tal, comenzó a usarse por primera vez en el siglo XVI, y provenía de la variación escocesa de "All Hallows' Eve" que significa "víspera de todos los Santos".

Cambio de tono

Hace unos 1.400 años, el Papa Bonifacio IV dedicó un templo cristiano en honor a "Todos los Santos", una festividad que se celebraba en mayo pero que el Papa Gregorio III cambió posteriormente para el 1 de noviembre.

Cuando un nuevo Papa (Gregorio IV) estableció que la fiesta se celebrara universalmente, la importancia que cobró hizo que sus preparativos comenzar en la víspera del 31.

"All Hallow´s Eve" fue el término adoptado por la cultura anglosajona para llamar a estos festejos, que traducido al castellano significa "víspera santa". Con el paso del tiempo la pronunciación se fue deformando: de "All Hallowed Eve" pasó a "All Hallowed Even" y, finalmente, a "Halloween".

De esta forma, la fiesta rinde tributo a sus orígenes tanto paganos como cristianos, que se entrelazan hoy en día en las culturas de los diversos países que la celebran, pasando de las clásicas calabazas de Estados Unidos a los pequeños esqueletos azucarados de México.

Lo tenebroso, lo insólito, lo oscuro, grotesco y macabro remueve desde siempre en el hombre sensaciones familiares e intemporales, vinculadas no solo al miedo. Son también objeto de poesía y celebración desde el gótico al romanticismo.

Parte del éxito de este ritual radica allí, que en países como Estados Unidos adquiere una importancia difícilmente comprensible para nosotros. La festividad llegó en 1840 a EEUU a través de los inmigrantes irlandeses y fueron ellos los que difundieron la costumbre de tallar los "Jack-o'-lantern" (la calabaza gigante hueca con una vela dentro) inspirada en la leyenda de "Jack el Tacaño".

Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Ese año se organizó el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego le siguieron otros estados. La fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas.