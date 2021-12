Alguien aprovechó el manejo autónomo de Tesla y sacó a pasear a su mascota

Los autos Tesla tienen una función de manejo autónomo, es decir, que no necesitan de un conductor (físico) para pilotar la nave. Parece que alguien aprovechó esta mecánica para salir a pasear al perro, de una forma algo peculiar.

Este martes se viralizó un video que muestra a uno de los vehículos de la marca de Elon Musk recorriendo una carretera estadounidense. Así, quien está en el asiento del acompañante —y el camarógrafo del clip— comenta que “estoy bastante seguro de que no hay nadie” en el Tesla “aparte de un perro”.

Una vez se acercan al vehículo, confirman lo sospechado: un can está sentado en el asiento del conductor, con la ventana baja y mirando para afuera.

“¡Amigo! ¿Dónde está tu dueño?”, le gritó quien filma el video. “Esto es una locura. ¡No hay nadie ahí! ¿Esto es legal? ¿Esto está permitido?”, acotó el conductor. Mientras los humanos lo increpan, el perro simplemente se ve relajado y disfrutando del viaje.

Who let this doggo drive a Tesla!! ?? pic.twitter.com/CTWllBChmP