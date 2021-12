Alejandro Sánchez anunció que el FA vota ley forestal, pero el astorismo evitó confirmarlo

Política

El senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez manifestó este martes que los votos de los 13 senadores de la oposición estarían para aprobar en la Cámara Alta el proyecto de ley forestal que impulsa Cabildo Abierto, que ya tiene la media sanción de Diputados.

Sin embargo, el sector liderado por el exministro de Economía Danilo Astori planteó en las últimas horas sus reparos con apoyar el proyecto y fuentes del sector consultadas por Montevideo Portal aseguraron que la decisión aún no está tomada.

Desde Asamblea Uruguay sostuvieron que el “voto en principio está”, pero este jueves se va a terminar de resolver el apoyo o no del proyecto de ley, debido a que se discrepa con la herramienta que se propone y con la forma en que se dio la discusión.

“Es tan importante definir un voto como las razones del voto”, explicaron las fuentes consultadas.

Para que el proyecto sea aprobado es necesario el voto de los 13 senadores del Frente Amplio y de los tres senadores pertenecientes a Cabildo Abierto, por lo que la falta de un voto puede hacer naufragar la iniciativa.

Según informó el diario El País este lunes, el propio Astori intercedió esta semana para plantear sus reparos sobre el proyecto y la necesidad de analizar otro escenario.

El senador Mario Bergara también manifestó tener “reparos” con la limitación que plantea el proyecto, pero igualmente dijo que tras el acuerdo en la bancada lo va a apoyar.

“No nos gusta la forma de ir por una limitación en estos términos, que creemos que no resuelve el problema de fondo. Si lo que se procura resolver es que el tema forestal no invada territorios aptitudes para otras cosas, poner un límite general no lo resuelve en absoluto. Hay que seguir trabajando si se quiere arreglar esa problemática", afirmó Bergara en Informativo Carve.

Por su parte, el exsubsecretario de Economía y actual coordinador de la comisión de inversiones de la Intendencia de Montevideo, Pablo Ferreri, recordó este martes en Twitter una columna escrita para Montevideo Portal en la que daba sus razones por las que discrepaba con el proyecto de Cabildo Abierto.

Ferreri argumentó en marzo de este año que se generó un debate dentro del Frente Amplio “sobre la conveniencia política de votarlo, sopesando la virtud de dividir a la coalición de gobierno o la inconveniencia de legitimar a este sector político”.

“Si bien puede ser un debate pertinente, no es lo que debe guiar jamás la decisión de votar o no un proyecto de ley, lo que realmente importa es si es bueno o no para el país, porque al final del día el impacto sobre la vida de las personas que provoca una ley no está determinado por la paternidad de la misma, sino por el impacto que genera su contenido una vez aprobada”, expresó Ferreri.

Sobre el proyecto de Cabildo Abierto el economista señaló que “se argumenta que el desarrollo de la actividad forestal debe ser limitado”, pero “no hay evidencia empírica de que esta actividad haya generado un deterioro ambiental al crecer la superficie plantada, ni que la misma consuma recursos hídricos necesarios para otras actividades agropecuarias”.

“Tampoco de que estemos en la actualidad frente a un crecimiento exponencial del área forestal, se pasó de unas 50 mil hectáreas a principios de los 1990 a un entorno de un millón de hectáreas forestadas en 2008. Desde entonces, el crecimiento ha sido moderado, siendo el área forestada actual de 1,1 millones de hectáreas, un 7% de la superficie agropecuaria total, lo cual no parece ser excesivo si lo comparamos con países de referencia como por ejemplo Nueva Zelanda”, manifestó.

Y añadió: “Es por todo ello que la argumentación para alterar una política de Estado que lleva tres décadas no luce lo suficientemente sólida, y por lo tanto sería perjudicial para los intereses del país avanzar en este proyecto de ley tal como está. Estas señales afectan activos intangibles como la certeza, la previsibilidad y el respeto de las reglas de juego, no inspiran confianza y al final del día eso lo paga la gente. Lo pagan los trabajadores. Las inversiones genuinas, generadoras de oportunidades de empleo para ser realizadas requieren de la confianza en el país”.

